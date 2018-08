Dice que no se acuerda lo ocurrido

Soto logra libertad con fianza y pide no denigrarlo más

Consideró que de mala fe subieron sus imágenes en estado de ebriedad a las redes sociales

Viernes, 10 de Agosto, 2018

Ref. Fotografia: El diputado suplente Domingo Soto Farfán (MAS). Foto: Captura de Pantalla.

La justicia en Cochabamba determinó dar libertad con medidas sustitutivas al diputado Domingo Soto, previo pago de una fianza de 5 mil bolivianos. El legislador, quien protagonizó un escándalo en estado de ebriedad, dijo que no se acuerda de lo ocurrido y pidió que no se le denigre más.

El diputado fue detenido la noche del miércoles, después de que ebrio intentó abordar un avión en el aeropuerto de Cochabamba. Gritaba incoherencias y se desnudó hasta quedarse en calzoncillos, ante la presencia policial. Se lo acusó de agredir a dos efectivos y causar el destrozo de un mueble.

El diputado estaba en Cochabamba en comisión de la Cámara de Diputados para la Parada Militar. Tras su audiencia, reconoció que había bebido y alegó que festejó su cumpleaños número 43.

Consultado sobre lo ocurrido, Soto dijo que no se acuerda. “No me acuerdo, la verdad que no me acuerdo, si me acordaría sería otra cosa, le diría al verdad, y no tengo porqué mentirles sobre lo que he hecho, lo que he visto”, manifestó según reporte de radio Pío XII de la Red ERBOL.

Manifestó que todos somos humanos y cometemos errores, por lo cual sólo le queda disculparse.

El representante potosino indicó que la situación bochornosa ya es del pasado y pidió que se lo cuide porque tiene familia. “No me denigren más, lo que paso pasó”, expresó.

Aseveró que no sabe de qué tipo de bebida consumió, puesto que en sus 14 años de dirigente nunca había actuado de esa manera.

Consultado sobre los pedidos de renuncia, Soto aseveró que no es el único diputado que ha cometido errores. Se dirigió a sus detractores y les dijo que se queden tranquilos, porque ya terminará su gestión. Aseguró que se siente orgulloso por el trabajo que realiza por su pueblo. / Erbol