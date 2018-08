Protagonizó un escándalo en el aeropuerto

Diputado agresor será investigado

Polémica. Domingo Soto Farfán, del Movimiento al Socialismo (MAS), se desnudó y fue detenido. Logró libertad bajo fianza.

Viernes, 10 de Agosto, 2018

Ref. Fotografia: Fianza. La justicia en Cochabamba determinó dar libertad con medidas sustitutivas al diputado.

La bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) señaló que emitirá un informe a la Comisión de Ética de su partido para que sancione al diputado oficialista Domingo Soto, que fue detenido tras desnudarse y agredir a efectivos policiales en un aeropuerto de Cochabamba, en evidente estado de ebriedad.

No lo protegerán. En conferencia de prensa, el jefe de la bancada del MAS, David Ramos, expresó su indignación por lo sucedido y aseguró que no habrá protección para el diputado que protagonizó el comentado hecho.

"Por supuesto que el diputado debe ser sancionado con el rigor de la ley. Aquí no va a haber proteccionismo y será la Comisión de Ética la que deba definir la sanción de acuerdo a reglamento", señaló.

El diputado del MAS Domingo Soto, representante de Potosí, fue detenido anoche en el aeropuerto Jorge Wilstermann por intentar ingresar en estado de ebriedad a su vuelo, además de agredir a dos policías y desnudarse para evitar ser arrestado, informaron fuentes policiales.

Agredió a policías y pasajeros. Cerca de las 21:30 del miércoles, Soto protagonizó un bochornoso acto cuando en estado de ebriedad y desnudo gritaba ¡Romerooo!, y agredió a policías y pasajeros en su intento de abordar una nave de BoA. Posteriormente, el legislador representante de Potosí fue conducido por la Policía, del aeropuerto a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Detención domiciliaria. Tras determinarse su detención domiciliaria, el diputado suplente Domingo Soto Farfán (MAS) pidió disculpas públicas este jueves por acudir en completo estado de ebriedad al aeropuerto de Cochabamba, agredir a policías y desnudarse.

Con una mueca de arrepentimiento, la autoridad dijo que "lo que pasó, pasó" y que no fue su intención protagonizar tal hecho. Asimismo, solicitó ya no ser objeto de ataques por redes sociales que lo denigran como persona.

"No me acuerdo que tipo de bebida he consumido", agregó.

1 Investigación

Previa se realizará del hecho suscitado la noche del miércoles.

Agencias/El Día eldia@eldia.com.bo