Opinan activistas de plataformas ciudadanas y líderes políticos por reelección de Evo Morales

Ven 'cortinas de humo' para minimizar el 21F en los últimos bullados casos

Polémica. Cuestionan el doble aguinaldo. Anuncian que manifestación por 21F no disminuirán. Inauguran Casa del Pueblo en medio de protestas.

Viernes, 10 de Agosto, 2018

El reciente anuncio del pago del doble aguinaldo para este año, la inauguración del nuevo Palacio de Gobierno y el bullado robo de la medalla y banda presidencial recientemente, son considerados "cortinas de humo" para aplacar las protestas por el 21F.

Activistas de plataformas ciudadanas y líderes cívicos y de opinión, consideran que en el Gobierno se intenta poner en agenda nacional temas que distraigan a la población y a la vez minimicen la exigencia del rechazo a la reelección de Evo Morales para las elecciones próximas.

Polémica por doble aguinaldo. El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, considera que la posición del Gobierno sobre el doble aguinaldo, es preocupante.

Considera que el Gobierno está buscando cómo generar más aceptación de la población para compensar su insistencia de continuar en el poder.

Asegura que las empresas no están en condiciones de poder pagar el doble aguinaldo, porque la realidad económica del país, es otra. "Lamentablemente el Gobierno está buscando la manera que a través del bolsillo del empresario se pueda hacer política y ofrecen más dinero a la población para bajar el movimiento del 21F. El gobierno hace oído sordos a los pedidos de los bolivianos", manifestó el líder cívico.

Desviar la atención. Con una posición similar se expresó el ex vicepresidente del país, Víctor Hugo Cárdenas, quien señaló que el anuncio del doble aguinaldo, es lo único que el Gobierno puede ofrecer a la población boliviana para paliar el descontento que existe a su gestión. "El Gobierno está atravesando un mal momento, están en la fase final del agotamiento. El Gobierno no tiene nada que ofrecer al país, las nacionalizaciones ya se hicieron, no hay más propuestas que el doble aguinaldo, es evidente su agotamiento ideológico y político y por eso crean cortinas de humo", remarcó.

Asegura que las situaciones que se han registrado en los últimos días y semanas en el país no son una casualidad, sino que a su parecer tienen la intención de distraer la atención de la población. "Yo observo que están tratando de electoralizar el ambiente, quieren entrar en campaña y que estos temas de campañas copen la agenda nacional, para que no se hable de sus escándalos", dijo.

Activistas. Para Eduardo Gutiérrez, activista de Sos.Bolivia, los últimos escándalos y acciones de las autoridades nacionales, reflejan una decadencia moral y administrativa de un Gobierno que ya no tiene dignidad.

Considera una imposición el pago de un doble aguinaldo. "Quieren imponer un doble aguinaldo con carácter electoralista en desmedro del bienestar de la mayoría de las familias bolivianas, vemos de que no existe un mínimo de responsabilidad con el país. Solo les interesa mantenerse en el poder y en su afán solitos se hecha tierra", expresó a tiempo de subrayar que las manifestaciones en defensa del voto en contra de la reelección de Morales no se frenarán en el futuro. "Si lo que buscan es aplacar protestas con escándalos o medidas demagógicas no nos preocupa pues lo único que conseguirán es seguir profundizando este malestar generalizado y el sentimiento de cambio que queremos todos los bolivianos", dijo.

A su vez, Cristian Tejada, activista de Generación 21, también opinó sobre la situación que atraviesa el país.

Asegura que el Gobierno se ha visto acorralado por las últimas protestas a favor del 21F en diferentes regiones del país y que por dicho motivo las autoridades nacionales han tomado dos caminos: distraer a la población con temas varios y tratando de comprar conciencia con ofrecimiento de doble aguinaldo. "La mayoría de la ciudadanía está disconforme con la Casa del Pueblo, el doble aguinaldo y otras actuaciones del Gobierno, pero tenían que jugársela para tener en agenda otro tema que no sean las críticas a su intención de perpetuarse en el poder, pero nosotros vamos a seguir porque las protestas son inclaudicables", añadió.

Inauguración y protestas. Como estaba previsto, ayer se inauguró el nuevo Palacio de Gobierno que las autoridades nacionales han calificado como "Casa del Pueblo".

Al final del día se realizó el acto de entrega del edificio gubernamental con presencia de las máximas autoridades nacionales encabezadas por los mandatarios.

Sin embargo, tal y como se lo había anunciado, activistas de plataformas y colectivos ciudadanos se hicieron presentes para manifestarse en contra de la reelección de Morales.

Un grupo de militantes del partido político opositor Unidad Nacional (UN) aprovechó el momento para lanzar globos con helio, donde estaba la palabra 'NO'.

A esto se sumaron algunos activistas que llevaron toallas para regalarle al presidente Morales, en las mismas que se encontraba bordado "21F". "En cada acto donde estén presentes las autoridades nacionales nosotros vamos a estar presentes para exigirle al Gobierno que respete nuestro voto y que no vamos a permitir que se insista en la repostulación de Evo Morales", manifestó Beto Astorga, representante de las plataforma Otra Izquierda es Posible (OIP).

Por su parte, desde el MAS, organizaciones sociales realizaron una marcha desde la plaza San Francisco rumbo al Palacio Quemado, en la plaza Murillo, donde se inauguró el edificio.

Al inicio se realizó una ceremonia en el viejo Palacio Quemado con sahumerio y luego con el presidente se llevó el ajayu (espíritu) a la Casa Grande del Pueblo, donde también hubo una ceremonia andina.

El exsecretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Edgar Ramírez, aseguró que esa infraestructura permitirá aumentar la "eficiencia" de la gestión del Gobierno en beneficio del pueblo boliviano.

2013 Año

En que se inició a pagar el doble aguinaldo por orden de Evo Morales.

25 Pisos

tiene el nuevo Palacio de Gobierno, llamado 'Casa del Pueblo'.

El 21F y el MAS

Defensa del 21F

Ayer la Federación de Fraternidades Cruceñas, se unió a la iniciativa de colocar un 'Contador de la Democracia' en sus instalaciones, así como lo hicieron días atrás en el Comité pro Santa Cruz, con el fin de contar los días en que Bolivia se encuentra con sus derechos democráticos vulnerados desde el Tribunal Constitucional dio vía libre a la reelección de Evo por encima del voto del 21F.

También izaron una bandera del 21F para que flamee en el lugar de aquí en adelante junto a la bandera cruceña y boliviana.

Respaldo del paro

El Comité Cívico de Cochabamba se pronunció a favor del planteamiento de un paro cívico nacional que emitieron días atrás los activistas cruceños, en caso de que el Órgano Electoral permita la postulación de Evo Morales como candidato presidencial en el 2019.

Dado que es la instancia encargada de pronunciarse oficialmente.

Apoyo a Evo

Por otro lado, militantes y organizaciones sociales afines al MAS culminaron ayer el Seminario Internacional de 'América Latina en Disputa' que se desarrolló los últimos 3 días en la capital cruceña. Después de la clausura, los participantes realizaron una marcha hacia el coliseo Santa Rosita, para dar fin al evento.