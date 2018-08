Empresarios y microempresarios desconfían del crecimiento

Controversia por datos del PIB y doble aguinaldo

Gobierno. El Ministro de Economía aseguró que el INE maneja cifras transparentes y acepta una auditoría a los indicadores.

Viernes, 10 de Agosto, 2018

Los datos del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 4,4 por ciento, durante el primer trimestre de la gestión, emitidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que dan pie para pagar un doble aguinaldo, han generado una controversia entre el Gobierno y los sectores empresarial y microempresarial, toda vez que las cifras han sido cuestionadas por los privados, quienes han anunciado una auditoría internacional para que sean verificados. El gobierno está dispuesto a someterse a la auditoría y mostrar los indicadores económicos.

Aceptan auditoría. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén, aceptó el pedido de los empresarios privados de auditar los indicadores económicos que componen el PIB, ante los cuestionamientos de que se los estaría forzando para que se pague el segundo aguinaldo. "Si ellos quieren contratar a quien quieran contratar para hacer la auditoría que hagan, no hay ningún problema, pero todos estos datos están respaldados por un tema de transparencia por todos estos organismos internacionales" como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), dijo Guillén.

'Privados validaron datos de crecimiento'. Según Guillén, los datos del INE fueron validados por los empresarios, ya que son ellos quienes proporcionan toda la información para ir construyendo el PIB. "Para que podamos construir el PIB, el INE hace un trabajo de meses, recolectando datos desde fuentes públicas, pero también desde fuentes de los empresarios privados, ellos nos están constantemente alimentando la base de datos", dijo el Ministro, a tiempo de agregar que el sector privado subió sus utilidades un 11% en el 2017 con respecto al 2016 y ponen en duda el crecimiento porque no quieren compartir sus ganancias.

Industriales no confían en los datos del INE. La Cámara Nacional de Industrias (CNI) afirmó que no confía en el INE, no solo por su dependencia al Gobierno, sino también porque su director, Santiago Farjat, de manera anticipada habla del pago de un doble aguinaldo y asume posiciones políticas, en lugar de técnicas. "El sistema de manejo de estadísticas está a cargo del INE, que está a cargo del Gobierno y nos sorprende que siendo una institución eminentemente técnica el director hace comentarios casi políticos, y aclarando que las empresas están en condiciones de pagar el doble aguinaldo", afirmó el presidente de la CNI, Horacio Villegas.

El máximo ejecutivo de los industriales señaló que los indicadores de crecimiento económico no reflejan la productividad, ni utilidad de las empresas formales.

Por su parte Jorge Arias, presidente de la Cámara de Industria y Comercio y Turismo de Santa Cruz (Cainco), manifestó su preocupación ante esta situación y señaló reparos técnicos a la medida mencionada que van más allá del número en cuestión, entre ellos que el PIB es una medida de crecimiento del volumen de la actividad económica, no así de las ventas y peor aún de las utilidades, por lo cual no toma en cuenta la situación de las empresas y relaciona, erróneamente, dos dimensiones económicas de naturaleza distinta. Además desconoce de manera explícita la diversidad sectorial.

Microempresarios rechazan declaraciones del Ministro. Según el ministro Guillen los microcréditos han crecido un 21% por ende también el dinamismo de las microempresa, por lo que es erróneo decir que no han tenido crecimiento. Estas declaraciones fueron rechazadas por el representante del la Federación de Micro y Pequeños Empresarios de Santa Cruz (Fedemype) Juan Carlos Vargas, quien calificó de irresponsable, toda vez que las unidades productivas no están trabajando al 100% de su capacidad porque no tienen las condiciones económicas. "Estos últimos meses el sector de manufactura, madera, alimentos han sido fuertemente golpeados, la situación es muy adversa. Yo lo invito al propio Ministro de Economía que visite nuestras unidades productivas de manera abierta y que verifiquen la capacidad instalada de cada taller y en cuánto se está trabajando", dijo el microempresario, quien volvió a recalcar que su sector no tiene las condiciones para asumir un segundo aguinaldo.

Punto de vista

"Están siendo muy optimista con el crecimiento"

"El ministro Guillén en sus últimas declaraciones hace uso de un cuadro del incremento de utilidades empresariales, pero ahí no explica que en esas utilidades están las empresas públicas, que ellas efectivamente han mejorado, es un monto global, además eso no es suficiente para decir que el Producto Interno Bruto ha crecido en todos los sectores. He hecho un seguimiento a las declaraciones del INE y el ministro Guillén relativo al crecimiento del PIB,y veo que el argumento es que han comparado el crecimiento del primer trimestre desde el 2015 y señalan que está dentro del promedio, y ahí da la impresión que han tomado un promedio de esos años y han hecho su estimación al primer trimestre del 2018, hay un salto elevado de diciembre del 2017 también, en economía los promedios incluye que pueden haber sectores que han decrecido, algunos que han sido nulo, otros que pueden estar por encima del periodo anterior, ese es el promedio y no se puede generalizar. Yo creo que son muy optimistas (el gobierno) en el comportamiento de la economía y no están viendo la realidad de los agentes económicos que son los consumidores que están sintiendo en sus bolsillos un problema de liquidez y el sector empresarial que no es uniforme que todos han crecido, ha sido heterogéneo, efectivamente algunos crecieron, pero no como en época de la bonanza sino en periodo de la declinación. En cuanto a los microcréditos no siempre es para producir bienes y servicios, porque se puede tomar un microcrédito para atender alguna deuda que tienen de gestiones pasadas".

Germán Molina

Analista Económico