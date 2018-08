Política

Tuto cuestiona a Evo Morales por qué no viaja con la medalla a su lado

Jueves, 9 de Agosto, 2018

El expresidente Jorge Tuto Quiroga cuestionó al presidente Evo Morales que no haya viajado en el avión presidencial junto a la medalla del Libertador Simón Bolívar, en lugar de que la reliquia sea llevada por un teniente al que calificó de "borrachito".



"Yo le preguntó a Evo morales, cuando usted viaje en el Jet Falcon, ¿cómo es posible que la medalla y la banda no estén al lado de él? Estoy seguro que sus 'cachos' con los guatos, sus 'chuteras' están en el avión Jet Falcon. Y la medalla, que se vaya en flota, que se vaya en BOA, paseando por prostíbulos", manifestó.



La medalla del Libertador fue robada la noche del martes de un vehículo seguridad presidencial estacionado en El Alto. El custodio, un teniente del Ejército, estaba con damas de compañía mientras le sustraían la joya. Luego, los ladrones abandonaron la reliquia en una iglesia.



Quiroga manifestó que lo ocurrido con la medalla no se le habría ocurrido ni a Gabriel García Márquez con mucho tequila. Afirmó que el manejo de la reliquia muestra la falta de respeto del Gobierno a los símbolos nacionales.



El exmandatario recordó que en su periodo hizo tasar sólo la medalla y que sólo sus materiales estaban cerca a los 300 mil dólares, pero su valor histórico, al ser de Simón Bolívar, lo hace apetecible para los coleccionistas. "Vale más que el Jet Falcon de Evo Morales", agregó.