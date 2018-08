Denuncia el rector de la UMSA Waldo Albarracín

CEUB impedido para participar en la elección del Fiscal

Proceso. Exmagistrado Gualberto Cusi anuncia que se presentará como postulante.

Jueves, 9 de Agosto, 2018

Acción. Sistema universitario bajo la mira en el proceso de elección del nuevo Fiscal General del Estado.

El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) no podría ser parte de la elección del nuevo Fiscal General del Estado.

El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, denuncia irregularidades para el proceso de elección que llevará adelante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Denuncia. Albarracín observó que el presídium del Sistema Universitario participe de la elección del Fiscal cuando no tiene la potestad, ya que el congreso de las universidades se suspendió con la muerte del universitario Jonathan Quispe y no se eligió al nuevo CEUB. "El presídium no tiene la potestad, en este momento no existe un Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, (el Gobierno) tiene derecho a conversar con cualquier autoridad de la universidad, pero la representación del sistema nacional hoy en día no existe, pero lo ideal sería que la parte académica contribuya a una evaluación correcta de los candidatos", dijo.

Remarcó que la UMSA "no se va a prestar a una especie de teatro" donde supuestamente sale la convocatoria, se presentan los candidatos, pero "el desenlace final es que terminan ocupando cargos personas absolutamente subordinadas al poder político".

Recordó que en las elecciones judiciales del año pasado sugirieron a las cámaras de Diputados y Senadores hacer una lista de los abogados más prestigiosos para invitarlos a que se postulen.

Respuesta. Como respuesta, el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, dijo que el compromiso que expresaron al menos 10 universidades del país, para trabajar en la elección del nuevo Fiscal, va más allá del cálculo político de algunas autoridades académicas.

Reiteró que la elección del nuevo Fiscal debe enmarcarse en la transparencia y la valoración meritocrática de los postulantes.

Postulantes. Por otro lado, el exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gualberto Cusi, anunció que presentará su postulación para ser el nuevo Fiscal General del Estado.

Anunció que espera oficializar su postulación la próxima semana, una vez que logre sacar toda la documentación establecida en la convocatoria que lanzó la ALP.

6 Años

Es el tiempo de mandato que tiene el Fiscal General del Estado.

2 Meses

Pasarán para que se conozca al nuevo Fiscal General del Estado.