Afirman que terrenos pertenecen a la uv 53

Parque Los Mangales, piden 'devolverlo' a los vecinos

Reclamo. Dirigencia exige construcción de cancha techada en el lugar. Alcaldía afirma que esa área verde es de uso libre, pero actualmente está en mantenimiento.

Jueves, 9 de Agosto, 2018

Ref. Fotografia: Predio. El parque está ubicado en la Radial 19.

Los vecinos de la Unidad Vecinal (UV) 53 enviaron una carta a la Alcaldía municipal para solicitar la "devolución del área verde, Los Mangales". En el lugar, desde hace años funcionan varias oficinas municipales, entre ellas, la Secretaría de Parques, Jardines y Equipamiento Social. El reclamo volvió a surgir, luego de años, porque los vecinos "tienen temor" de que se construyan parqueos de vehículos" dentro del área verde. Desde la Alcaldía afirman que solo se realizó mantenimiento a la cancha y aseguraron que todo el espacio es de uso libre para los ciudadanos.

Vecinos en alerta. El dirigente vecinal, Manuel Mendieta, explicó que el área verde fue donado por la cooperación internacional directamente a la UV. y que pese a que hace años se realizan reclamos a la Alcaldía para devolverla no hubo constancia en el pedido por el cambio frecuente de dirigencia. En el documento enviado se detalla: "(la junta vecinal) pone en evidencia de su digna autoridad la situación jurídica y legal del área de terreno... En dicha documentación se puede evidenciar que el área verde pertenece a la UV 53 y que dichos terrenos estuvieron en calidad de usufructo temporal en favor del gobierno municipal, el cual lo utilizó inicialmente como vivero. Posteriormente, en fecha 12 de abril de 1995, se emitió la Resolución Municipal 40/95, la cual instruía al Ejecutivo Municipal para que se proceda a la devolución de esos espacios en favor de la UV 53".

Aclaró que el reclamo es apoyado principalmente por los grupos de deportistas pues en la UV. no cuentan con una cancha techada para practicar cuando llueve. "Dónde estaban queriendo hacer los parqueos (dentro del parque). Ahí queremos nosotros que se construya una cancha municipal techada para la gente del barrio... Las oficinas de parques ya se debían trasladar a la Quinta Municipal", dijo.

El concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jhonny Zeballos, explicó que solicitó un informe al ejecutivo municipal para que se aclare las obras que se realizan dentro del parque. "Los vecinos quieren que les garanticen que no se construirán parqueos (dentro del parque)", insistió.

Se realizó mantenimiento a la cancha. El secretario municipal de Parques, Jardines y Equipamiento Social, Roberto Añez, aseguró que en el parque solo se mejoró la puerta de ingreso y se hizo mantenimiento a la cancha. Agregó que cerca a los espacios que ocupan actualmente las oficinas no se puede construir ninguna otra obra como piden los vecinos porque está rodeado de árboles. "Ellos (los vecinos) no tienen problemas para ocupar la cancha. Ni permiso tienen que pedir. Pero hace más de un mes que está en cambio total de grama, riego automático, drenaje y pista de caucho alrededor de la cancha. Pero no entienden (los vecinos) y se meten a ocuparla sin que esté terminada", enfatizó. Al consultarle si las oficinas de parques se trasladarán el próximo año a la Quinta Municipal, indicó "no se ha determinado todavía". La autoridad no se refirió al tema legal.

4 Barrios

integran la UV 53: Los Mangales, Universitario, Saavedra y Villa Rosario.