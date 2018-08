Por el Doble Aguinaldo

Consideran que le mienten a Evo

Microempresarios. La dirigencia del sector afirma que no están en condiciones de pagar este beneficio a sus trabajadores.

Jueves, 9 de Agosto, 2018

Ref. Fotografia: Molestos. Los pequeños empresarios dicen que solo las estatales han registrado crecimiento.

El presidente de la Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa de La Paz (Fedemype), Néstor Sandy, reiteró que no están en condiciones de pagar el doble aguinaldo y pidió a las autoridades gubernamentales no mentir al presidente Evo Morales sobre el crecimiento de la economía de este sector del país.

Solo se dio entre las empresas estatales. "Debemos seguir insistiendo a las autoridades que deben indicar y hacer un informe real al Presidente y no mentirle sobre que nosotros estamos bien, eso es mentira", manifestó el dirigente.

Morales, en su informe del aniversario patrio, afirmó que el pago del segundo aguinaldo para esta gestión está "casi garantizado" por el crecimiento de la economía del país en el primer trimestre del año.

Sin embargo, Sandy indicó que el crecimiento económico solo se dio entre las empresas estatales dedicadas a la venta de recursos como el gas o los minerales, mientras que el sector de microempresarios, que tiene al menos 600.000 unidades productivas, no generó ningún tipo de avance económico.

No están en condiciones. "El sector de la micro y pequeña empresa no ha tenido ningún tipo de crecimiento y por eso no está en condiciones de poder pagar el doble aguinaldo como lo ha dicho el Presidente. Nuestro sector es el más vapuleado por la competencia desleal que hay con los productos que vienen de afuera", agregó.

El dirigente responsabilizó al contrabando, a los productos chinos y la comercialización de la prendería usada como los causantes de la actual situación de los microempresarios. Asimismo, anticipó que la obligación del pago del doble aguinaldo significará el cierre de microempresas o el despido de trabajadores.

"Pero nosotros vamos a hablar con nuestros trabajadores por la situación que estamos pasando", apuntó.

4,5 Por ciento

Del Producto Interno Bruto (PIB) tiene que superar el crecimiento para pagar.

