La Paz

Recogen la maleta del teniente con el bastón de mando

Miércoles, 8 de Agosto, 2018

La Fiscalía junto a investigadores policiales acudieron al aeropuerto de El Alto, para colectar la maleta donde el teniente del Ejército, Roberto O. B., afirmó que había dejado el bastón presidencial que debía llevar a Cochabamba para la Parada Militar.

El oficial, miembro de la guardia presidencial, estaba en custodia de la medalla del Libertador, la banda y el bastón presidencial. Su misión era ir a Cochabamba para entregárselas al primer mandatario.

Relató a la Policía que dejó su maleta con el bastón en el aeropuerto, cuando hizo el check in en la empresa BOA, pero se llevó los otros dos elementos en su mochila, que le fue robada de un vehículo de seguridad presidencial mientras ingresó a prostíbulos.

Las autoridades se llevaron la maleta cerrada. El fiscal Alejandro García indicó que por los rayos x, se pude observar que el equipaje lleva ropa y posiblemente el bastón de mando, pero eso se confirmará cuando se abra la maleta delante del teniente.

El militar detenido por este caso testificó ante la Policía que perdió su vuelo para ir a Cochabamba, y que se lo reprogramaron para las 21.00 horas, tiempo que aprovechó para ir a la zona de prostíbulos de El Alto.

El fiscal precisó que el primer vuelo era alrededor de las 19.00 horas, y que para el segundo vuelo la empresa aeronáutica no cargó la maleta, que ya había pasado el check in, del teniente porque no había abordado el avión.

El fiscal departamental Edwin Blanco informó que se imputará al teniente por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y destrucción o deterioro de la riqueza nacional.