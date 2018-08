Escolar potosina que gritó 'Bolivia dijo No': 'Hasta el 21 de febrero, admiraba a Evo Morales'

Miércoles, 8 de Agosto, 2018

Ref. Fotografia: Foto: Ilustrativa

“Cuando Evo Morales no hizo caso el referéndum, yo lamentablemente ya no me considero una persona que admira a este Presidente”, declaró la estudiante Yulitza Daza, de 16 años de edad, que el pasado viernes gritó “Bolivia dijo no“ durante la realización del desfile escolar en la ciudad de Potosí.

“Yo personalmente pienso que el Presidente Evo Morales asumió una buena gestión. Hasta el 21 de febrero, yo admiraba a Evo Morales por la gran labor que desempeñaba, aunque como potosina me decepcionaba porque no hacía nada por mi departamento como se vio en el paro de los 19 días. Cuando Evo Morales no hizo caso el referéndum, yo lamentablemente ya no me considero una persona que admira a este Presidente”, dijo la estudiante en entrevista con Radio Erbol.

Después de que gritó “Bolivia dijo No”, el director distrital de Educación de Potosí, Félix Jara, dijo que la estudiante se había “rayado” y se le “aflojó un tornillo”. El funcionario recibió una llamada de atención y en el Ministerio de Educación se evalúa su destitución, informó el ministro Roberto Aguilar.

La joven aseguró que no sólo ella admiraba a Evo Morales, sino también su familia. “Nosotros como familia admirábamos que un presidente indígena esté en el poder y en el mando de un país”, señaló.

Nadie se animaba

La estudiante dijo que ese día del desfile, varios de sus compañeros tenían la intención de gritar “Bolivia dijo no”, pero nadie se animó.

“Varios compañeros querían hacer lo mismo, lamentablemente no tuvieron la valentía de hacerlo. Yo soy la presidenta de mi colegio y me animé a gritar Bolivia dijo no porque pienso que Bolivia está perdiendo algo muy fundamental que es la democracia”, manifestó.

Jóvenes preocupados por la democracia

La estudiante considera que la democracia es importante porque permite a las personas expresarse libremente, elegir a sus gobernantes también con libertad y sin ningún tipo de presión.

Dijo no estar de acuerdo con las opiniones de algunas personas en sentido de que la juventud hoy en día no tiene ideales y no le interesa lo que ocurre en el país.

“Aclarar a todas las personas que piensan así de la juventud que en mi Departamento los jóvenes sabemos de historia, conocemos lo que está pasando actualmente en nuestro país y nos preocupa la democracia”, indicó.

Ni perdón ni olvido

Con relación al prolongado conflicto social que sostuvo el Comité Cívico de Potosí frente al Gobierno en 2015 con un paro cívico y una gran comitiva llegó hasta la ciudad de La Paz, pero que tuvo que irse con las manos vacías porque el gobierno no aceptó sus demandas, la estudiante aseguró que Potosí no perdona ni olvida.

“Yo viví esos tiempos cuando no había algo para comer, no había transporte, estábamos sufriendo aquí en Potosí, yo viví esos tiempos y lo que pensamos es que Potosí no perdona ni olvida. Gracias a Dios tengo el apoyo de mi familia y como es el lema de un gran potosino llevamos la sangre de Ibañez”, señaló.

“Mi papá es un trabajador humilde, no tienen color político. Lamentablemente mi mamá no vive con nosotros, estoy con mis hermanos. Siempre recibo el apoyo de mi familia”, manifestó.

Sus estudios y su futuro

Yulitza Daza comentó que en la actualidad estudia inglés en la universidad Tomás Frías. Una vez que concluya el bachillerato, dice que le gustaría estudiar relaciones internacionales. Consultada si en algún momento le gustaría dedicarse a la política, respondió que “si hay la posibilidad me gustaría dedicarme a la política, pero no me gustaría dedicarme a la politiquería que vemos actualmente”. / Erbol