Según directora de la UIF

Al detenido acusan por torcer cifras

Delito. La querella contra el analista financiero Elías LA.G es por delitos de 'dolo y premeditación'. Defensoría pide investigar.

Miércoles, 8 de Agosto, 2018

Ref. Fotografia: Autoridad. Morales al momento de brindar una información en la ciudad de La Paz

La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, en contacto con los medios en La Paz, justificó ayer su denuncia en contra del analista financiero, Elías L.A.G., por presunto "dolo y premeditación", al haber publicado un saldo bancario equivocado del presidente Evo Morales. Sin embargo, deslizó a la vez, de que se trataría de un error, pues de las cinco cuentas, la que es en dólares fue asumida como bolivianos.

La semana pasada la UIF publicó los datos de las cuentas bancarias de Morales. En una primera instancia, informó que el saldo del primer mandatario era de Bs 406.391,93, pero luego se rectificó la suma a Bs 732.076,25. El funcionario que hizo el mal cálculo fue acusado de tres delitos y enviado a la cárcel de San Pedro.

"Yo lo he acusado de dolo; es decir, de premeditación y mala fe al manejar los datos del saldo final del presidente Evo Morales y la justicia lo está procesando. La Fiscalía sacó el computador del funcionario y con perito se va a verificar si efectivamente es como yo lo he dicho: dolo y premeditación o fue un error", señaló en puertas de la UIF.

Extraña razón. Según Morales, el saldo en cuentas del primer mandatario llega a 732.076 bolivianos. "Hemos tenido dos o tres horas ese error causado por este funcionario nada más", dijo.

Consultada entonces si corresponde la cárcel si se trata de un error, Morales respondió: "No tengo idea, no soy abogada. Lo cierto es que lo he acusado por premeditación y si los jueces verifican que fue premeditado y doloso actuarán como la ley manda, no tengo idea si merece o no el error", señaló.

La ejecutiva de la UIF dijo que se trata de un funcionario que tiene maestría en finanzas y se trataba de sumar solo cinco cifras, cuatro en bolivianos y la quinta en dólares.

"Él ha metido el dato de la suma de todos (los saldos) suponiendo que el de dólares era en bolivianos, en vez de hacer la transformación. Cualquier funcionario con cinco años en una UIF que usa el Excel todos los días tiene forma de calcular esto, pero por alguna extraña razón ha cambiado el dato. Por eso he hecho la acusación", manifestó.

Investigación a fondo. La representante de departamental de La Paz de la Defensoría del Pueblo, Teresa Subieta, manifestó ayer que se debe investigar qué es lo que ha pasado con el detenido Elías L. A. G.

"Hay que investigar, hay que ver qué es lo que le ha pasado a este señor, que se ha equivocado de esa manera", afirmó.

En tal sentido, Subieta dijo que la Defensoría aguardará a la conclusión de la investigación de la Fiscalía, para analizar si corresponde o no realizar alguna medida por parte de esta instancia. /Agencias.

Agencias iluna@eldia.com.bo