Activistas insisten en el rechazo a la repostulación de Evo Morales a la presidencia

21F no da tregua, Plataformas centran su mirada hacia el TSE

Posición. Movimiento ciudadano plantea un paro cívico nacional ante la decisión de los vocales electorales. Expresidente Mesa destaca la importancia de las protestas. MAS vuelve a minimizar las manifestaciones.

Miércoles, 8 de Agosto, 2018

Ref. Fotografia: Medidas. Activistas del 21F afirman que continuarán movilizados en defensa del voto ciudadano.

El pedido de respeto al 21F no da "tregua" en el país. Las plataformas ciudadanas plantean un Paro Cívico Nacional, ante la decisión que tome el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre la repostulación de Evo Morales a la presidencia.

Los activistas exhortan a los vocales electorales a pronunciarse sobre la insistencia del Movimiento Al Socialismo (MAS) para postular a Morales en las elecciones nacionales 2019, pese a que en el referéndum del 21 de febrero 2016, ganó el no a la reelección a nivel nacional.

Posición. En los últimos días, diversos puntos del país, en especial Potosí, fueron el escenario de las manifestaciones a favor del 21F, aprovechando los festejos patrios.

Aunque no se registraron mayores sobresaltos en las últimas jornadas, los activistas mantienen su posición de continuar con las protestas exigiendo respeto al voto ciudadano, la democracia y la Constitución Política del Estado (CPE).

Oki Paniagua, del Movimiento 21F, anunció que concientizarán con las demás plataformas ciudadanas, llevar adelante un paro cívico nacional, en caso de que el TSE se pronuncie a favor de la postulación de Evo. "Los bolivianos ya votamos y no pueden vulnerar nuestro derecho. Si esto sucede, debemos ir a un paro nacional indefinido hasta que se anule la posibilidad de que Evo Morales vuelva a ser candidato", manifestó en compañía del grupo Abogados Somos Todos, quienes han exhortado al TSE a pronunciarse.

Indicó que estarán al pendiente de la decisión que tome el Órgano Electoral, mismo que anunció que se pronunciará sobre el tema, cuando se tenga en puerta el siguiente proceso electoral en el país. Al mismo tiempo anunció que continuarán movilizados en los próximos días, a propósito del desfile militar programado para esta jornada en el departamento de Cochabamba, en donde también se confirmó la presencia de Morales y otras altas autoridades de Gobierno.

Tensión. Ante esta situación, las bases del partido oficialista también han anunciado su presencia en los actos oficiales, para respaldar al primer mandatario.

Leonardo Loza, dirigente cocalero de Cochabamba, confirmó que este sector estará presente hoy en los actos centrales, con al menos 7 mil afiliados de los productores de la hoja de coca del trópico de Cochabamba. "No es obligatoria nuestra asistencia, pero los afiliados se sienten comprometidos con reafirmar su civismo y patriotismo por nuestra querida Bolivia, por nuestras Fuerzas Armadas; entonces, por ese motivo nos estamos trasladando a Cochabamba con recursos propios", declaró Jacinto Herrera, secretario ejecutivo de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), quien también estuvo presente en los actos oficiales que se desarrollaron el pasado lunes en Potosí.

Respaldo. El expresidente Carlos Mesa también se refirió al protagonismo que han adquirido en los últimos tiempos las plataformas ciudadanas y en la defensa del 21F.

Mediante un artículo que publicó ayer en su blog personal, rescató el valor democrático de las plataformas que se movilizan para defender los resultados del referéndum constitucional y sostuvo que el "21F es hoy mucho más que el No a la modificación de un artículo de la Constitución"; dijo que es la "expresión de una visión sobre la forma de vida que queremos para Bolivia, esa es la razón por la que su poderosa corriente crece y crece cada día más".

Para Mesa el 21F marcó dos cosas: la primera, la reafirmación del principio fundamental de la limitación del poder, la alternabilidad en el mando y la renovación de liderazgos. La segunda, la prueba del espíritu no democrático de quienes alguna vez hablaron de una "revolución democrática y cultural".

Considera que el MAS, en su deseo de eternizarse en el poder, ha empezado a "enlodar" todos los aportes que tuvieron en los últimos años de la historia boliviana.

Opinión. Sin embargo y en contraposición a lo mencionado por Mesa, el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, minimizó las protestas de los activistas del 21F y destacó los festejos patrios.

Dijo que durante los actos cívicos, la paz venció a pequeños grupos radicales que intentaban generar un “episodio sangriento” y sembrar muerte en la Villa Imperial. "La paz le ganó a ese pequeñísimo minúsculo grupo de violentos", expresó el legislador.

No precisó quiénes forman parte de esos “pequeños grupos”, pero los acusó de intentar generar violencia e incluso muertos. Destacó que, por el contrario, se impuso un ambiente de paz. "Está claro que en Bolivia los violentos no tienen lugar, los radicales tienen lugar, no tienen espacio", agregó la autoridad.

28 de noviembre

Del año 2017 el TCP dio vía libre a la reelección indefinida.

2005 Año

En que Evo Morales llegó al Gobierno tras ganar su primera elección.

Critican protestas de legisladores en la sesión

El exdirigente del MAS y dirigente de Tarija, Nelson Aguilar, cuestionó la actitud de los legisladores de la oposición que intentaron interrumpir con gritos y cánticos el discurso del presidente Evo Morales, durante la Sesión de Honor por el 193 aniversario de la independencia de Bolivia. "No pueden operar los diputados como barras bravas ahí tratando de interrumpir el discurso del presidente, hay que respetar, es el Presidente de todos los bolivianos y por lo tanto como bolivianos todos debemos respetar", manifestó el dirigente.

El pasado lunes se desarrollaron los actos oficiales por los festejos del Grito libertario boliviano en Potosí.

Hasta allí llegaron varios grupos para manifestarse a favor del 21F, pero no lograron entrar a la sesión de honor de la Asamblea; sin embargo, los legisladores sí estuvieron en el interior y protestaron en defensa del 21F, mientras Evo Morales brindaba su informe y mensaje a la población.