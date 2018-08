Tienen dudas sobre el crecimiento del PIB

Empresarios pedirán auditoría internacional

Conamype. Las pequeñas y medianas empresas aseguraron que no pagarán el segundo aguinaldo, el sector no está en condiciones porque no han crecido.

Miércoles, 8 de Agosto, 2018

La Cámara Nacional de Comercio (CNC), anunció que pedirá una auditoría internacional a los datos del Producto Interno Bruto (PIB), dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), para saber si fueron recogidos de manera correcta. El empresariado privado tiene ciertas dudas sobre el crecimiento económico del país, que en el primer trimestre del año fue de 4,44%, y que de mantenerse dará pie al pago del segundo aguinaldo.

No confían en los datos. Marco Salinas, presidente de la CNC, indicó que el sector tiene dudas sobre el cálculo que se ha realizado sobre el crecimiento de la economía, por lo que hizo conocer su posición a través del la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), situación que fue rechazada por el INE. "Nosotros hemos lanzado un comunicado por medio de la Confederación de Empresarios Privados donde ponemos en serias dudas el cálculo que ha realizado el INE del crecimiento del PIB, seguramente el próximo paso que vamos a pedir es una auditoría internacional para poder determinar si ese cálculo ha sido correctamente hecho", manifestó el empresario.

En su mensaje del 6 de agosto el presidente Evo Morales dijo que el pago del segundo aguinaldo está "casi garantizado" por el crecimiento registrado en el primer trimestre.

Piden mesas de técnicas. Asimismo, Salinas pidió al Gobierno conformar una mesa técnica para analizar el crecimiento económico del país y constatar si será superior al 4,5%. "Lo que pedimos al Gobierno es una mesa técnica de trabajo, para determinar ese crecimiento y, si después de eso se llega a que sí hubo el 4,5 por ciento, las empresas que tengan (recursos) pagarán y las que no tendrán que prestarse del banco", dijo.

Cainco pide no especular. Jorge Arias, presidente de la Cámara de Industria y Comercio y Turismo de Santa Cruz (Cainco), manifestó su preocupación porque distintas autoridades del gobierno central han manifestado su convicción del crecimiento económico. Dijo que la afirmación le parece arriesgada puesto que el crecimiento de la actividad económica respecto a similar trimestre bajó de 5,2% a 4,4% entre el último trimestre del año pasado y el primero del presente. De continuar esta tendencia de desaceleración, no se alcanzaría la cifra señalada. Por tanto, parece apresurada la declaración al respecto. Recordó que Cainco ha señalado sus reparos técnicos a la medida mencionada que van más allá del número en cuestión.

Conamype anuncia que no pagará el beneficio. La Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) anunció que los miembros de esta asociación no cancelarán el beneficio del doble aguinaldo, puesto que este año no tuvieron grandes utilidades. "Nosotros estamos en una posición firme, no vamos a cancelar el segundo aguinaldo. Entonces le pedimos al Presidente que sea serio en sus apreciaciones, que no mienta al pueblo porque no ha habido ningún crecimiento en el tema productivo", aseguró el presidente de la Conamype, Néstor Conde. Asimismo, señaló que el sector de la micro y pequeña empresa ha decrecido a causa de las políticas económicas llevadas adelante por el Gobierno nacional. Ello conllevo a que esta gestión no hubieran alcanzado las ganancias necesarias para cancelar este beneficio social. "Aquellos compañeros que tenían cinco trabajadores, hoy tiene dos o algunos han tenido que volverse informales", agregó Conde.

2013 Se decretó

que si la economía crecía en 4,5% se pagaría el doble aguinaldo.