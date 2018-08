Ante el segundo aguinaldo 'casi garantizado', los agroindustriales temen no poder cumplir

Vargas dijo que algunas empresas seguramente acatarán el pago del segundo aguinaldo, pero 'creo que una gran mayoría no lo va a acatar así sea una normativa, así sea una ley'

Martes, 7 de Agosto, 2018

Ref. Fotografia: Foto ilustrativa: Ministerio de Comunicación.

Ante el anuncio del presidente Evo Morales de que el pago del segundo aguinaldo para la presente gestión está "casi garantizado", el presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) Norte, Remy Vargas Pinto, dijo que el sector aún se está recuperando de dos años de pérdidas consecutivas y teme que muchas empresas no puedan cumplir.



"No es el momento para poder aplicar el segundo aguinaldo, peor con la situación como está, estamos pasando por una recuperación relativamente lenta de los dos años catastróficos que estuvimos en el sector agropecuario, el gobierno lo entendió el año pasado, pero hoy lo está lanzando (el segundo aguinaldo), no sé, pareciera que tuviera un carácter político", manifestó Vargas.



Indicó que algunas empresas seguramente acatarán el pago del segundo aguinaldo, pero "creo que una gran mayoría no lo va a acatar así sea una normativa, así sea una ley".



De acuerdo al Decreto Supremo 1803, el pago del segundo aguinaldo se hará efectivo cuando la economía del país crezca por encima del 4,5% en el interanual de julio a junio.



Los productores de caña de azúcar de la Unión Agroindustrial de Cañeros (Unagro) también manifestaron su preocupación. Oscar Alberto Arnez, presidente de la empresa, sostuvo que el doble aguinaldo les significará pérdidas porque los precios del azúcar en el mercado interno se mantuvieron congelados desde el 2012.



"Estamos realmente preocupados, hablamos con las personas que trabajan con nosotros y ellos saben cuánto se gana y dicen que es una pérdida más para el sector cañero, pagar un segundo aguinaldo sobre una base que no existe", apuntó.