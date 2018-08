Realizarán foro internacional para la prevención de ciberdelitos

Grooming, sexting y ciberbullying principales peligros de hoy en internet

La red es la nueva vía para realizar delitos. Las principales víctimas son niños y jóvenes que comparten información con extraños.

Martes, 7 de Agosto, 2018

El internet y las redes sociales generan nuevos delitos que acechan en su mayoría a jóvenes que suelen ser engañados por personas que esconden su identidad por las diferentes plataformas. Pueden resultar extorsionados o chantajeados por haber compartido algún tipo de información o foto íntima e incluso terminar en una violación o asesinato. En este marco, para prevenir y orientar a los jóvenes sobre los peligros que existen en el mundo virtual, se realizará por primera vez el Foro Taller Internacional que abordará tres tipos de ciberdelitos: el grooming, sexting y ciberbullying.

Los delitos de un mundo virtual. El abogado Víctor Parada Roca, organizador de este foro, explica las características de estos tres tipos de ciberdelitos. Señala que las nuevas tecnologías de información y la comunicación (TIC), son de gran beneficio, pero haciendo un mal uso de ellas uno puede exponerse a varios peligros. Uno de ellos es el grooming, este delito consiste en que un adulto se haga pasar por un menor para atraer a otros con fines sexuales. "Aquí se distinguen dos tipos de sujetos, los pedófilos, que son aquellos que sienten una atracción sexual por los niños. Y los pederastas, que sienten la misma atracción que los pedófilos, pero estos sí terminan con un abuso sexual contra los niños".

Por otra parte está el sexting, que consiste en enviar fotos de contenido sexual a través del móvil o del ordenador. Fotos que en muchos casos son después distribuidas masivamente o utilizadas para hacer chantaje. Por último, está el ciberbullying, que es aquel acoso que se realiza contra otra persona. "Es como el bullying que se da en los colegios, cuando insultamos o golpeamos, la diferencia es que esto ahora se realiza mediante las redes sociales", añadió.

Son delitos no tipificables. Roca indica que la población no está bien informada sobre estas problemáticas que ocurren en las plataformas virtuales. Si bien no están tipificadas como delitos, conllevan a que se originen otros. "Si no está tipificado como un delito, los fiscales no pueden iniciar una demanda. Ellos tienen que esperar que ocurra algo, como una extorsión, violación o secuestro".

Recomendaciones . El licenciado Oliver Silva, presidente del Colegio de Psicólogos de Santa Cruz, quien estará presente en el foro, explica que en el caso del grooming y el ciberbullying que afecta más a niños y jóvenes, los padres tienen que crear un vínculo de confianza con sus hijos para que ellos puedan informar sobre lo que esté sucediendo. Deben aprender a detectar las señales de alarma. "En estos casos los chicos de repente no quieren ir al colegio, tienden a aislarse o por el contrario miran el móvil cada pocos segundos para tratar de controlar una situación que se les ha escapado de las manos". Actualmente, la mayoría de los padres permite que sus hijos tengan un acceso a internet, pero deben enseñar a limitar su uso y a no compartir información con extraños en las redes. En el caso de sexting, no se debe compartir información o fotografías comprometedoras porque otras personas pueden aprovechar ese material para extorsionar a sus víctimas, a cambio de no difundirlas en las redes sociales.

Especialistas presentes. El foro taller Internacional, contará con la presencia de la abogada Verónica Pérez Caballero, que llega desde Colombia y del Ingeniero Miguel Ángel Gaspar, de Paraguay.

Entre los panelistas de Bolivia, se contará con la presencia del fiscal Marcos Arce Gandarillas, de la Unidad de Víctimas Especiales, la doctora Sarina Banegas, de la Defensoría de la Niñez, la doctora Fátima Eyzaguirre, abogada del Colegio Médico y los dos especialistas mencionados anteriormente.

Grooming

Es el acoso a menores a través de internet, donde un adulto trata de engañar a un menor para poder conseguir fotos, videos o incluso coordinar un encuentro. Se crea un perfil falso, la característica es que el sujeto mantiene el anonimato hasta ganarse la confianza del menor y que este le proporcione información íntima.

Sexting

Consiste en el envío de contenido sexual o erótico, principalmente fotos y videos, creados por el mismo remitente, para otras personas por medio de internet. Se da mucho en parejas que se envían este tipo de material y luego por una ruptura amorosa pueden utilizar estas imágenes como venganza o chantaje.

Cyberbullying

Se da cuando un niño o adolescente es molestado, amenazado, acosado, humillado, avergonzado o abusado por otro niño o adolescente, a través de Internet o cualquier medio de comunicación como teléfonos móviles o tablets. Se caracteriza por que el acoso se da entre dos iguales, en este caso, menores.

Punto de vista

"El mundo digital manipula a nuestros hijos"

Miguel Ángel Gaspar

Director de Paraguay ciberseguro

Hoy estamos inmersos en una realidad física íntimamente relacionada con una realidad digital, en un mundo de interconexiones, mensajería, redes sociales, robots, inteligencia artificial, la nube, los Smartphones y las Apps. En mitad de todo esto nos hallamos saturados de información y trasladamos al mundo digital, y en formato aumentado, los problemas del mundo físico. Los delitos en el ciberespacio cobran número, volumen, casi nula posibilidad de reacción, mitigación o control y esto debido a que los delincuentes tienen a su disposición información fresca, válida, revisada y proveída por nosotros mismos.

Lo que pasan los menores en Internet se divide en dos etapas: ellos como víctimas y ellos como pares victimarios. En el primer grupo (ellos como víctimas) están los delitos conocidos como acoso, grooming, sextorsión, pederastia, pedofilia, sexting, oversharenting y trata. En el segundo grupo (ellos como pares victimarios) están los males conocidos como cyberbullying, catfishing, sexting, abuso y suplantación de identidad.

En ambos casos la manera de encarar un proceso de mitigación, de respuesta y control pasa por el involucramiento inmediato de la sociedad esto es, padres, docentes, familiares y los estamentos del gobierno a cargo de la educación, prevención y punición de este tipo de conductas delictivas.

Hoy luchamos contra una gigantesca maquinaria digital que perfila a nuestros hijos, que manipula su inteligencia emocional. Si no, nos interesamos por nuestros niños y niñas, alguien más lo va a hacer por nosotros y es muy probable que no tenga ni remotamente la misma buena intención.