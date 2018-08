Punto de vista

¿Y la relación de las Reservas Internacionales Netas con depósitos?

Economia

Martes, 7 de Agosto, 2018

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) son depósitos en moneda extranjera controlados por el Banco Central de Bolivia (BCB) y se componen de diversas monedas de reserva, especialmente dólares y euros, además de Derechos Especiales de Giro y Oro; sirven para garantizar los pagos de los bienes que importa y el servicio de la deuda externa, así como para estabilizar la moneda frente a las divisas, es decir, para garantizar la actual decisión de tipo de cambio fijo entre el boliviano frente al dólar.

Según el Reglamento para la administración de las RIN del BCB, estas “tienen el objeto de mantener el normal funcionamiento de los pagos del país y respaldar las políticas monetarias y cambiaria. Los auges, contracciones y recesiones de Bolivia están altamente ligadas al comportamiento de las RIN, y estas a su vez son explicadas con alto nivel de correlación por el comportamiento de las exportaciones.

Durante los últimos años se distinguen tres etapas diferenciables del comportamiento de las RIN y el nivel medio de las mismas:

a) Comportamiento de las RIN antes del auge económico (Periodo anterior al 2006). Estas tenían un promedio de $us 2,471 millones.

b) Comportamiento de las RIN durante el auge económico (Periodo del 2007 al 2014). Estas tenían un promedio de $us 10,845 millones

c) Comportamiento de las RIN durante la fase contractiva del ciclo económico (Periodo 2015 a julio del 2018). Estas tienen un comportamiento promedio de $us 11,119 millones.

A diciembre del 2014 las RIN tenían un valor de $us 15,084 millones y desde entonces han experimentado caídas continuas hasta situarse, al 27 de julio de 2018, con un valor de $us 9,236 millones, esto representa una disminución de $us 5,848 millones en términos absolutos y una disminución del 38.77% en el mismo periodo. Esta tendencia no se ha revertido durante los meses de enero a julio del 2018, ya que en estos 7 primeros meses del 2018, las RIN han disminuido en $us 1,009 millones.

El comportamiento decreciente de las exportaciones que generan ingresos de divisas para el crecimiento de las RIN, ha sido el principal motivo para que se dé lo anteriormente mencionado.

Una continua disminución de las RIN coloca en una situación de debilidad la política monetaria, política cambiaria, estabilidad del tipo de cambio actual de Bs 6.96 por $us 1.00, futura capacidad de pagos internacionales de deuda externa, pero también las mismas son una garantía de última instancia de los depósitos que existen en el sistema financiero, donde la relación RIN/total depósitos ha venido disminuyendo de forma continua.

La contracción de las RIN con respecto al total de depósitos en entidades de intermediación financiera que varía desde valores por encima del 100% hasta la gestión 2012, donde se observa una contracción de dicha relación hasta la última observada el 27/07/2018 donde las RIN solo representan un modesto 37% con respeto al total de estos depósitos, debiera llamar seriamente la atención a las autoridades monetarias y financieras para buscar incrementar esta relación.

Dado que el Banco Central de Bolivia es el garante de las operaciones del sistema financiero, esta relación de RIN/Depósitos merece una explicación de nuestra autoridad monetaria y sus posibles efectos de corto y mediano plazo si continúa la tendencia.