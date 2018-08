Los imputaron por supuesta concusión

Juez y auxiliar fueron remitidos a la cárcel

Son sindicados de exigir dinero para favorecer a una imputada dentro un proceso.

Lunes, 6 de Agosto, 2018

Ref. Fotografia: El juez Jhonny Zenteno y su secretaria fueron denunciados por el delito de concusión.

La juez Ximena Flores remitió con detención preventiva al penal de Palmasola a Johnny Napoleón Zenteno Ayaviri y Yessenia Camacho Vaca denunciados por el presunto delito de concusión. Según imputación del Ministerio Público, el juez de la Pampa de la Isla y su secretaria fueron aprehendidos la tarde del pasado 2 de agosto cuando fueron a recoger $us 1.500 para favorecer un fallo en la calle Sarmiento del barrio Equipetrol. La acción directa del momento de la operación policial señaló que tanto la secretaria como el juez acudieron a recoger el dinero siendo inicialmente aprehendida en flagrancia la auxiliar y luego la autoridad judicial cuando abandona el lugar. La investigación se inició luego que una mujer hizo conocer en la Unidad de Anticorrupción que en el juzgado de Zenteno le estaban pidiendo $us 4 mil para favorecerla en un proceso. La denunciante habría contactado al juez y su secretaria en una conversación grabada donde su auxiliar regatea a 3 mil dólares y cómo la mujer insiste en no poder conseguir ese dinero y pide tiempo.

Proceso disciplinario. El representante del Consejo de la Magistratura, Mauricio Romero, dejó entrever que una vez concluya la audiencia se aperturará un proceso disciplinario para analizar el alejamiento de ambos funcionarios públicos que supuestamente incurrieron en un delito penal.