Supuesto atentado

Dudas de 'magnicidio' contra Maduro

Achacan al presidente de Colombia, EEUU, rebeldes, drones, una explosión de gas, periodistas detenidos, hasta un montaje del propio gobierno.

Lunes, 6 de Agosto, 2018

Ref. Fotografia: El edificio donde uno de los drones M600 se estrelló. Buscan pruebas.

Los presidentes de Bolivia, El Salvador, Nicaragua, Rusia y Turquía, y los dictadores de Cuba y Siria -los aliados más prominentes de la "Revolución Bolivariana"-, fueron los primeros líderes mundiales en pronunciarse sobre lo que el Gobierno venezolano ha descrito como un atentado contra el hombre fuerte de Caracas, Nicolás Maduro.

Escasa evidencia. Las imágenes más reveladoras -incluyendo la de un oficial sangrante- han sido proporcionadas por Ruptly, proveedor de videos asociado a Russia Today (RT), la cadena de televisión internacional de la Federación Rusa, y por Xinhua, la agencia oficial de noticias de la República Popular China.

Periodistas detenidos varias horas. El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa confirmó que periodistas de otros medios -Telemundo, Noticias Caracol, Globovisión, TV Venezuela Noticias, VivoPlay y la agencia de noticias Associated Press- fueron detenidos durante varias horas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y la propia Guardia Nacional Bolivariana cuando intentaban cubrir el suceso.

Sin mayor información de drones y explosivos. Es precisamente la falta de documentación no gubernamental del acontecimiento lo que atiza los rumores e impide disipar las abundantes dudas en torno al presunto ataque contra el mandamás venezolano. "Si Maduro quería demostrarle al mundo que había sido blanco de un atentado, no debería haber arrestado a los periodistas y reporteros gráficos independientes que estaban presentes", observa Daniel León, del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Leipzig. "No hay información confiable a la mano. No conocemos las características técnicas ni de los drones ni de los explosivos aludidos", agrega el experto en entrevista con DW.

Pérdida de control sobre cuarteles. A juicio de Günther Maihold, subdirector de la Fundación Ciencia y Política (SWP), de Berlín, la celeridad con que Maduro aseguró que el presunto atentado en su contra corre por cuenta del presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, y de "ultraderechistas" radicados en Caracas, Bogotá y Miami, deja en el aire la impresión de que el régimen chavista ha perdido el control sobre los cuarteles.

¿Un montaje del gobierno? Circulan varias hipótesis sobre lo que ocurrió el sábado y no me atrevo a decir cuál de ellas es la más verosímil. Es factible que haya sido un verdadero atentado o un montaje del Gobierno para justificar acciones represivas", admite Héctor Briceño, del Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES), con sede en Caracas.

La explosión de una garrafa. Briceño también cree posible que un hecho fortuito -el estallido de una garrafa de gas en un edificio cercano al lugar donde se celebraba el aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana- haya sido aprovechado para simular la orquestación de un ataque explosivo contra Maduro.



'Oscurecieron los hechos en lugar de esclarecerlos. "El oficialismo puede haber concebido una puesta en escena que le permitiera presentarse como víctima de enemigos internos y externos. En ese sentido, la opacidad alrededor del presunto atentado tiene lógica, es sistemática. Oscurecer los hechos en lugar de esclarecerlos le permite a Maduro señalar a enemigos abstractos", señala Briceño.

Un pretexto para reprimir. Críticos de Maduro dijeron que el gobierno podría usar el confuso incidente del sábado como un pretexto para atacar a sus adversarios con acciones represivas similares a las ocurridas en el pasado, como encarcelamiento de líderes conocidos y prohibición para que otros ocupen cargo públicos.