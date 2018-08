El Vicepresidente pide calma y respeto a Potosí

Tensión, hay amenazas de 'chicotes y lazos'

6 de agosto. Organizaciones potosinas determinaron admitir la participación de plataformas ciudadanas.

Domingo, 5 de Agosto, 2018

Ref. Fotografia: Preparativos. Una de las plataformas ciudadanas que llegaron a la Villa Imperial ayer.

Potosí de pie, nunca de rodillas", cívicos y colectivos alistan “masiva” manifestación por el 21F.

"Potosí de pie, nunca de rodillas", ese lema bajo el cual el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y distintos colectivos ciudadanos alistan para este 6 de agosto una "masiva" manifestación en defensa de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016.

Arriban a la Villa Imperial. Un grupo de personas arribó ayer a Potosí y extendió una bandera en el atrio de la Catedral, en el que se lee "Bolivia dijo No", en medio de rechazo y aplausos de la ciudadanía.

Este sábado cayó una copiosa nevada en ese departamento potosino, donde se realizaron los actos centrales del aniversario patrio, sin embargo las actividades no cesan. Oficialistas y opositores se alistan para participar del festejo.

Posición de Comcipo. "Nosotros no estamos yendo a rendirle honores a corruptos, sino a aquellos valientes que han ofrendado su vida. Estamos yendo a los que han liberado a nuestra tierra no a los que están oprimiendo a nuestra tierra. Vamos a ir al desfile", sostuvo Marco Antonio Pumari, presidente de Comcipo, tras una reunión de emergencia del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), la noche del viernes, en la que se determinó plegarse al desfile del 6 de agosto en homenaje a los 193 años de fundación de Bolivia con el reclamo de "Bolivia dijo No".

Pumari, manifestó además, que se debe pedir a las plataformas ciudadanas que acompañen en el desfile cívico, pero Samuel Doria Medina no debería sumarse porque es un acto del pueblo.

Amenazas de chicotazos. Por su parte, el dirigente campesino del norte de Potosí, Israel Huaytari, afirmó que la policía sindical será la encargada de controlar que no hayan provocaciones, insultos ni show político de opositores, durante los actos cívicos en la Villa Imperial.

Huaytari explicó que la policía sindical suele actuar en reuniones de organizaciones sociales con chicote en mano. Dijo que, en esos eventos, a quienes incurren en gritos, provocaciones, insultos y discriminación, se los saca a chicotazos.

Linera pide respeto a Potosí. En tanto ayer, en un breve contacto con los medio, el vicepresidente Álvaro García Linera pidió que no generen conflicto en la celebración de los 193 años de independencia y creación de Bolivia, además de respetar a la población de Potosí."Tienen todo el derecho para desfilar, tienen todo el derecho para marchar, usar las pancartas que vean convenientes. Solamente que no generen conflicto, que no agredan a la población potosina que es tan amable, que es tan cariñosa, tan receptiva; más bien vayamos a agradecer a Potosí que nos recibe en su ciudad el 6 de agosto y todos en el marco del respeto de nuestros derechos", dijo.

1.500 Efectivos

serán los encargados de vigilar la seguridad en la Villa Imperial.

14 Antisociales

fueron detenidos ayer. Se preparaban para robar en la celebración patria.

