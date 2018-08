La secretaría de Recursos Humanos exige que todos porten el documento

Funcionarios de la Alcaldía en incertidumbre por la libreta de servicio militar

Situación. Los servidores públicos debían presentar el requisito hasta el pasado viernes, ahora no saben cuál será el destino de su fuente laboral. La Alcaldía dio 10 días de plazo, pero el trámite tarda 90 días.

Domingo, 5 de Agosto, 2018

Funcionarios públicos trabajan con incertidumbre, debido a que el 20 de julio la Secretaría de Recursos Humanos de la Alcaldía lanzó una circular para que en diez días hábiles todos los servidores públicos presenten la libreta de servicio militar, siendo que este documento demora 90 días. Además, aseguran que no les están recibiendo ni la carta sellada por el Ministerio de Defensa donde señala que la libreta está en trámite.

Este actuar del Gobierno Municipal ha sido denominado “masacre blanca” por parte de los mismos funcionarios y se desconoce la cantidad de trabajadores públicos que aún laburan sin dicho documento militar y si en los posteriores días serían despedidos. Para ello, en muchas ocasiones se intentó comunicar con la Secretaría Municipal de Recursos Humanos, Teresa Lourdes Ardaya, además de otras autoridades para que aclaren la situación, pero nadie quiso hablar del tema.

Las largas filas era de esperarse en las oficinas de la Regional Militar Nro 8 Santa Cruz, repartición del Ministerio de Defensa, responsable de la tramitación de libreta, donde de diez solicitudes que recibían diarias se incrementó a más de 100.

Situaciones y trámites. Un funcionario de la Secretaría Municipal de Salud, que pidió reservar su nombre, contó que tuvo que hacer “malabares” tanto para juntar los requisitos e ir a presentarlos a la Región Militar donde solicitó la libreta de Redención, debido a que no pudo hacer este servicio, pero desde que la Alcaldía hizo pública la circular exigiendo dicho requisito, les prohibieron los permisos y hasta las vacaciones en estas últimas dos semanas. Situación que nadie podía retirarse de su fuente de trabajo para realizar ese trámite. “Fuimos pocos los que logramos solicitar la libreta, pero en Recursos Humanos no quisieron aceptar el documento que respalda que está en plena tramitación, parece que esto es político a algunos les aceptan y a otros no”, contó esta persona que hace 7 años trabaja para la Alcaldía. Por otro lado, dijo que por motivo de despidos, todos los funcionarios están susceptibles, nadie quiere hablar, peor dar su nombre, viven escondiéndose de cualquier cámara, ya que cualquier palabra mal dicha o mal interpretada puede ser motivo para despedirlos.

Sin embargo, el funcionario público R.R. que también no hizo el servicio militar, tuvo que hacer la larga fila en la Región Militar, pese a que él sabía que tendría que presentar dicho documento en algún momento no se daba el tiempo para ir y preguntar cuáles eran los requisitos para hacer el trámite. “Hice la solicitud de la libreta adjuntando todos los requerimientos, más el pago respectivo que una vez verificado que todo estaba bien, me sellaron una copia que luego la entregué a Recursos Humanos de la Alcaldía como constancia que mi libreta estaba en trámite y me lo aceptaron sin inconveniente”, sostuvo.

Por su parte, otro trabajador de Emacruz, que también pidió reservar su identidad, el jueves 26 de julio presentó a Recursos Humanos, la carta que certifica que ese documento se está tramitando, pero le dijeron que “analizarán si lo toman en cuenta”. El funcionario espera no ser despedido y que deberían dar más plazo en caso que no acepten ese respaldo.

Patricia Casanova, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Santa Cruz, manifestó que la situación que están viviendo sus colegas no es culpa del trabajador sino del empleador porque antes de contratar deberían de constatarse que esa persona cuente con su libreta de servicio militar.

“Nosotros como sindicato hemos pedido que este plazo se amplíe porque el Ministerio de Defensa tiene un plazo de 90 días para el trámite y por otro lado, este Gobierno Municipal no quería ni recibir el documento que garantiza que está en trámite”, aseguró aclarando que dicha petición la hicieron en la misma semana que lanzaron la circular, pero hasta el viernes pasado no tenían respuestas.

Trámites en el Ministerio de Defensa. El coronel Jhonny Vargas, comandante de la Región Militar Nro 8 Santa Cruz, indicó que las dos últimas semanas como nunca tuvieron masiva demanda de libretas del servicio militar y otros documentos a raíz de la circular de la Alcaldía. “Antes recibíamos alrededor de diez solicitudes, a veces un poco más o un poco menos, pero en estas últimas semanas hemos estado atendiendo más de 100 personas al día, de estas, el 80 por ciento solicitaron libreta de redención, y el otro 20 por ciento entre libreta de auxiliar y certificados especiales por pérdidas", explicó.

Hay que aclarar que la Libreta de Redención es para las personas que no hicieron el servicio militar y ya tienen más de 23 años de edad y tiene la misma validez legal que la que entregan como si hubiese hecho el servicio militar. La Libreta Auxiliar es para las personas que se presentaron a cumplir su servicio militar, pero que por algún impedimento de salud o físico no pudieron cumplir, y el Certificado Especiales por Pérdida es un documento que certifica la realización del servicio y perdió su libreta.

Hace dos años se debió exigir la libreta de servicio militar

"Se ha solicitado a todas las entidades públicas: alcaldías, gobernaciones, empresas y ministerios de que se haga una revisión de todos los funcionarios que trabajan, estableciendo si cuentan o no con la libreta de servicio militar", señaló el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, hace un par de semanas.

El artículo 234 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece, entre uno de los requisitos para acceder a la función pública, que los varones deben "haber cumplido con los deberes militares". En tal sentido, Zavaleta indicó que desde hace dos años se solicitó a las instancias del Estado que revisen la nómina de sus trabajadores con ese objetivo.

Punto de vista

'El martes veremos qué pasa con los que no tienen libreta'

"Los servidores públicos de nombramiento, como son todos los que están actualmente en el tema municipal tenían plazo hasta el viernes 3 de agosto.

Lo que sí se ha recomendado es que se dé tolerancia a los que han iniciado el trámite es decir ya han pagado sus valorados, eso significa que ya está corriendo, simplemente habría que esperar el tema de la burocracia que existen en todas las instituciones públicas donde se verifica la documentación y pasan todos los filtros para entregarles el documento.

Yo creo que eso lo vamos a ver el martes que es primer día hábil después del feriado. Vamos a tomar contacto con Recursos Humanos para ver el porcentaje de los que tenemos contratados para ver qué cantidad de personas presentaron y qué va a pasar con los que no tienen o los que han iniciado el trámite, para que se tomen algunas acciones enmarcadas en la ley y que no caigan en incumplimiento de deberes.

Esto se debería haber dado hace tiempo. Siempre se ha dicho que la libreta de servicio militar es un requisito para ocupar algún cargo público, pero en los niveles de gobierno como la administración pública, normalmente se copa con militantes de una agrupación ciudadana o un partido político, a veces obvian por cumplir ese requisito pero ahora más bien se está poniendo en orden. No solamente es a nivel municipal que se está exigiendo esperemos que las cosas se cumplan, así los jóvenes ya pueden tener una orientación de que deben cumplir para que no sean perjudicados más adelante cuando quieran trabajar en una institución pública.

Tito Sanjinez

Concejal