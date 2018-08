Designación para Bolivia

Embajador, Brasil con nuevo representante

Diplomacia. El diplomático Octavio Henrique Días asume en reemplazo de su antecesor Raymundo Santos Rocha.

Sábado, 4 de Agosto, 2018

Ref. Fotografia: Autoridad. Octavio Henrique Días es ingeniero eléctrico y diplomático de carrera.

El presidente Michel Temer nombró al ingeniero Octavio Henrique Días García Cortes, como Embajador de Brasil en Bolivia, a través de una resolución suprema firmada el pasado 31 de julio junto al ministro de Relaciones Exteriores Aloysio Nunes.

Ingeniero eléctrico y diplomático. Octavio Días ocupó antes el cargo de Consejero en la Embajada en La Paz en el período 2005-2008. Llegará a Bolivia tras concluir las funciones de Embajador en Addis Abeba, República Democrática Federal de Etiopía, en África.

Es ingeniero eléctrico y un diplomático de carrera desde 1986; asumió varias funciones diplomáticas y fue asesor de Relaciones Internacionales de la Presidencia del Senado Federal (2003-05). También fue Jefe de Gabinete del Ministro de la Secretaría de Asuntos Estratégicos (2011- 14) y Encargado de Negocios en misión transitoria en Ammán (2014) y Bagdad (2014-15).

Relación comercial deficitaria. En el informe que recibió el Senado, la Itamaraty explica que en octubre de 2017, las exportaciones alcanzaron los $us 6,6 mil millones y las importaciones, $us 7,5 mil millones. Desde enero de ese año, el saldo negativo acumulado del comercio exterior boliviano alcanzó los $us 970,5 millones, un 18% más crítico que en el mismo período de 2016. Afirma que se trata del tercer año consecutivo de crecimiento del déficit comercial. (...) Las exportaciones a Brasil llegaron a $us 1 mil millones y 285 millones y las importaciones brasileñas fueron de $us 1 mil millones y 506 millones.

Bolivia, mayor destinatario de exportaciones. Brasil es el mayor destinatario de las exportaciones bolivianas desde al menos el año 2001, siendo los hidrocarburos el principal producto del comercio bilateral. Habida cuenta de la naturaleza de la materia examinada, no a suponer otras consideraciones en el marco de este informe, indica el documento.

Citan que el producto interno bruto (PIB) nominal fue de $us 37,122 mil millones en 2017. Su Índice de Desarrollo Humano (IDH) fue de 0,674 en 2015, lo que la sitúa en la posición 118 (a efectos de comparación, el Brasil se quedó en la 79ª, con 0,754).

192 Países

es el número de Estados con el que Brasil tiene diplomacia.

3 Años

consecutivos ha habido un crecimiento consecutivo del déficit comercial.

