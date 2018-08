Se han concretado más de 350 operativos en Palmasola

Microtráfico, el negocio que domina a reos

Riesgo. El Gobernador de Palmasola admite que las 'narcomulas' vulneran el control policial y reciben pagos de hasta $us 100.

Sábado, 4 de Agosto, 2018

Desde el 14 de marzo último, el Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola dejó de ser el mismo. La retoma del control policial le significó la muerte de 6 internos y varios policías heridos en enfrentamiento con balas durante un megaoperativo nunca antes visto. Hasta ese entonces, predominaban los abusos entre internos, violaciones, microtráfico, planificación de asaltos y extorsiones, delitos que hicieron un modo de vida de aquellos privados de libertad. La intervención, permitió la desarticulación de una organización criminal compuesta por reclusos dedicada a las extorsiones liderada en ese entonces por el extinto Víctor Hugo Escóbar Orellana alias "Oti", de quien se descubrió que manejaba fuertes ingresos económicos de hasta 60 mil bolivianos por la venta de drogas y alquiler de celdas.

El riesgo y la tentación. Cuando se respiraba por implantar orden en todo el recinto surgió un nuevo y agudo problema en la población penitenciaria, la abstinencia de drogas, que a la postre le significó un nuevo riesgo.

El aislamiento de privados identificados atrajo la desesperación en los drogodependientes que estuvieron a punto de convulsionar la cárcel. La reubicación de varios a otras cárceles, palió de cierta manera el consumismo de droga. El gobernador del penal de Palmasola, Javier Lora Arandia, reconoció que a la fecha se han desarrollado más de 350 operaciones dirigidas contra el microtráfico que han permitido la aprehensión de una veintena de personas y el aislamiento de varios privados de libertad que intentaban comercializar en pequeñas cantidades. Lora indicó que el nuevo reto a asumir es enfrentar a las organizaciones de narcotraficantes que operan afuera del penal tentando a visitas de ingresar droga o marihuana valiéndose de cualquier método para burlar los controles. ”Tenemos información que suelen pagar por ingresar droga dependiendo la cantidad entre 20, 50 y hasta 100 dólares”, resaltó. El jefe policial reconoció que la manera más vulnerable de ingresar droga es tragando cápsulas porque todavía no se cuenta con un sistema de rayos X. Se trata de un viejo modus operandi de captar 'mulas' a quienes las convencen de tragar envoltorios de cocaína para luego defecarlas en el baño o las celdas de sus destinatarios. "En los próximos meses se tiene previsto, a través del Ministerio de Gobierno, la entrega de un sistema de rayos X para detectar estas anormalidades”, aseguró.

Punto de vista

"Nadie quiere invertir un peso en las cárceles"

La solución a los establecimientos penitenciarios es personal civil, o el ingreso de personal especializado con carrera penitenciaria. Un policía está en las cárceles por poco tiempo después se va, entra un nuevo miembro y tiene que aprender cómo funcionan las estructuras y los poderes dentro la cárcel. Algunas veces se ha dicho que se iba a cantar el himno nacional todas los lunes, en qué habrá quedado esa idea?. Alguna vez se ha dicho que se va clasificar a los privados de libertad sentenciados y preventivos; dónde habrá quedado eso. Alguna vez se ha dicho que no se va permitir ingreso de alcohol y droga a las cárceles. Se dicen miles de cosas, pero nunca las van a cumplir porque no conocen la realidad y cómo manejar el sistema penitenciario. Quiénes son los afectados a todo esto, la sociedad civil, la mayoría de quienes salen de la cárcel son personas que vuelven a delinquir. Adentro, los privados consumen cocaína y para cualquier sicólogo, médico o persona el consumidor de cocaína no se rehabilita. El consumidor de cocaína sigue consumiendo geométricamente y para superar este vicio se necesitan tratamientos sicológos. Esto no va cambiar de la noche a la mañana porque aquel privado que tantos años se ha fomentado el consumo de droga son personas perdidas. Se tiene que hacer un esfuerzo grande para recuperar esas personas. En el tema de tecnología, nadie quiere invertir un peso; están a esperas de un negociado o que alguien les regale máquinas escáner para detectar droga y eso nunca vamos a tener. El otro gran problema es que Palmasola no se cierra de noche, verifiquen las cámaras y verán quiénes entran y salen./E.D.

Ramiro Llanos

Exdirector de Régimen Penitenciario