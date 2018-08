Durante el primer semestre de esta gestión

Exportaciones crecieron un 23% en valor

Analista. El aumento se da por el incremento de precios internacionales.

Sábado, 4 de Agosto, 2018

Las exportaciones bolivianas crecieron 23% entre enero y junio de este año, respecto a similar periodo de 2017, y llegaron a 4.470 millones de dólares, mientras que en volumen hubo un crecimiento del 7%, esto es explicado por la mejora de los precios en minería e hidrocarburos principalmente, según el reporte de la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex).

Datos de exportaciones tradicionales. Según esa fuente, el país exportó hasta junio en valor 1.561 millones de dólares en hidrocarburos, 1.982 millones en minerales y 927 millones en productos no tradicionales. En volumen, Bolivia exportó 10.014.894 toneladas en hidrocarburos, 742.845 toneladas de minerales y 1.644.920 toneladas en productos no tradicionales. Según al modo de transporte, el país exportó por carretera el 56% de sus productos, un 24% por vía fluvial y 19% por ferrocarril, de acuerdo con el reporte de Cadex.

Las no tradicionales también crecieron. En cuanto a las exportaciones no tradicionales, crecieron en valor un 25% llegando a 926 millones de dólares. "El crecimiento se debe a que este año existen exportaciones de azúcar, clinker y urea, productos no exportados la gestión pasada y una mejora en las exportaciones de productos oleaginosos, chatarra, hierro y aluminio", indica el informe de la Cadex.

Los precios han ido mejorando. El analista económico, Germán Molina, indicó que evidentemente ha habido una mejora de precios en los productos que el país exporta, la cantidad se puede notar en el sector de hidrocarburos que no ha podido incrementar su producción. "Lo mismo pasa en el sector de la minería, si bien ha habido un incremento en los precios, la producción no ha incrementado", explicó.

Santa Cruz exporta el 62% de los productos no tradicionales. Cabe resaltar que el departamento de Santa Cruz es el responsable del 62% de las exportaciones no tradicionales y representa el 25% de las exportaciones totales del país. A nivel departamental este primer semestre hubo un incremento de 24% en valor de los productos exportados.

34 Por ciento

crecieron las exportaciones no tradicionales en Santa Cruz, según la Cadex.