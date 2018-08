La oposición desconfía del proceso de selección

Surgen nombres de posibles aspirantes a Fiscal General del Estado

Medidas. En el MAS aseguran que la elección será un trabajo transparente.

Viernes, 3 de Agosto, 2018

Ref. Fotografia: Autoridad. La ALP debatirá hoy sobre la aprobación del reglamento para elegir al nuevo fiscal.

Pese a que aún no se ha iniciado el proceso de selección de un nuevo Fiscal General del Estado, surgen nombres de posibles postulantes para el cargo que cuenten con el aval del Movimiento Al Socialismo (MAS), según la oposición.

El pasado martes, la Comisión Mixta de Justicia Plural aprobó el Reglamento para la elección del nuevo fiscal, el mismo que será sometido al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para iniciar el proceso.

La oposición mantiene desconfianza al proceso por la transparencia de la selección ante un posible manejo desde el MAS a su favor; sin embargo, los parlamentarios oficialistas descartan tal situación.

Denuncia. El diputado opositor Luis Felipe Dorado, de Unidad Demócrata (UD), señaló que aunque no se ha abierto la etapa de presentación de postulantes, ya suenan algunos nombres de aspirantes que cuentan con el respaldo del MAS, desde convocatorias anteriores y serían figuras que a decir de él han rotado en varios cargos judiciales.

Fausto Juan Lanchipa Ponce, presidente del TribunaL Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz; Williams Dávila Salcedo, exjuez, exfiscal y responsable del Consejo de la Magistratura en La Paz; William Eduard Alave Laura, exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y Óscar Ivens Vera Espinoza, quien actualmente funge como Fiscal Departamental de Cochabamba y antes de este cargo asumiera como el fiscal del bullado caso Rózsa, son las personas señaladas por contar con "padrinazgo" en el MAS.

Ante esto, indicó que solicitó un informe al presidente del Consejo de la Magistratura y al Fiscal General del Estado para conocer los antecedentes de posibles candidatos.

Al mismo tiempo cuestionó la aprobación del reglamento bajo el aval de los parlamentarios masistas. "Se ha impuesto un reglamento donde cualquier funcionario público puede ser candidato a Fiscal General del Estado, asegurándose de tener una autoridad perteneciente a las filas del MAS sin importar que el cargo le correspondería a una persona proba que no esté alineada a ninguna línea política ni tener algún parentesco con autoridades de gobierno", manifestó.

Rechazo. Como respuesta a esto, el presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural de la ALP y senador del MAS, Milton Barón, negó tal situación y pidió a la oposición no sabotear el proceso de elección del nuevo Fiscal.

Pidió a la oposición esperar a que los profesionales se postulen para comenzar a indagar sobre quiénes son y cuál es su perfil académico y laboral, antes de emitir juicios de valor sobre los posibles aspirantes al máximo cargo de la Fiscalía. "Me parece una actitud muy irresponsable, una actitud de sabotaje al proceso el salir con denuncias, manejar nombres, reitero, de gente que no sabemos que va postular o no", dijo.

Posición. A su turno, los presidentes de la Cámara de Senadores y Diputados, José Alberto Gonzales y Gabriela Montaño, respectivamente, garantizaron que la elección del nuevo Fiscal estará enmarcada en el principio de transparencia y en base a la meritocracia.

Afirmó que el Sistema Universitario coadyuvará a la evaluación de los postulantes durante el proceso de selección. "Queremos garantizar a la población que el Sistema Universitario acompañará todo este proceso y que los mecanismos de transparencia y publicidad también están absolutamente garantizados. Vamos a elegir al nuevo Fiscal con meritocracia y transparencia", aseveró la legisladora Montaño.

Mientras que Gonzales, aclaró que el artículo 228 de la Constitución Política del Estado (CPE) limita que el Fiscal General del Estado vigente, Ramiro Guerrero, no puede ser reelecto en el cargo.

6 Años

Es el tiempo de mandato que tiene el Fiscal General del Estado, según las normas vigentes,