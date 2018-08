La Asfi realizó un registro a nivel nacional

Casas de empeño, buscan regular esta actividad comercial

Datos. Son 463 negocios en todo el país, de los cuales 45% se concentran en las ciudades de El Alto y La Paz, 19% en Santa Cruz y 14% en Cochabamba.

Viernes, 3 de Agosto, 2018

El pasado 31 de julio la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), concluyó con el empadronamiento de las casas de préstamo o empeño a nivel nacional, con el objetivo de regular esta actividad, ya que se tenían muchos reclamos de la gente que acude a este tipo de negocios. Después de obtener los resultados del registro, la Asfi concluyó en que estos negocios, deben ser controlados a través de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP) y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

Se traspasará toda la información recabada. Lenny Valdivia, directora de la Asfi, indicó que tras realizar el registro de las casas de préstamo y empeño que hay en el país, quedó establecido que las mismas no realizan actividad de intermediación financiera, por lo que se traspasará toda la información recabada a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas, para que asuman la regulación de las mismas. "Dicha entidad pública, deberá verificar que las Casas de Préstamo y/o Empeño cumplan con las formalidades que exige la normativa del Código de Comercio boliviano, en el ámbito de sus atribuciones", explicó.

No cumplen con una actividad única. Valdivia aclaró que ASFI llevó adelante este registro, porque no se contaba con información actualizada sobre el accionar de esta actividad comercial y por los constantes reclamos que la Defensoría del Consumidor Financiero venía recibiendo de personas que acceden a los servicios que prestan estas Casas de Empeño. Un análisis de los resultados del empadronamiento, determinó que las Casas de Préstamo y/o Empeño no cumplen una actividad comercial de objeto único, en estas casas se venden también tarjetas de crédito para celulares, se alquilan servicios tecnológicos, se realiza servicio técnico de reparación de celulares y otros. En este sentido, desde ASFI se instruyó a los dos Burós de Información que cuentan con licencia de funcionamiento otorgada por esta Autoridad de Supervisión, recabar información de la actividad comercial que realizan las Casas de Préstamo y/o Empeño, para incluirlas en su base de datos que son consultadas por las Entidades de Intermediación Financiera. “Esta es una medida muy importante para precautelar cualquier riesgo de sobreendeudamiento de las bolivianas y bolivianos”, aseveró la Directora General Ejecutiva de ASFI.

Resultados. El empadronamiento a Casas de Préstamo, registró 463 negocios dedicados a esta actividad en todo el país, de estas 45% se concentran en las ciudades de El Alto y La Paz, 19% en Santa Cruz y 14% en Cochabamba. Del total registradas a nivel nacional, 58 corresponden personas jurídicas y 405 empresas unipersonales, indicó la directora de la ASFI.

2 Por ciento

de los negocios registrados en El Alto, tienen permiso de la Alcaldía.