Nacional

Cardenal Ticona afirma que pidió a Dios que no ocurra nada malo el 6 de agosto

Jueves, 2 de Agosto, 2018

El cardenal Toribio Ticona expresó este jueves su preocupación sobre la posibilidad de que se generaron enfrentamientos durante los actos protocolares por las fiestas patrias en Potosí. Dijo que pidió a Dios para que esto no suceda.



"Ojalá que este día del 6 de agosto no suceda entre bolivianos nada, yo pido al dios de la vida y la historia, para que por lo menos ese día celebremos con mucha alegría esa fiesta", indicó el prelado en contacto con los medios.



El anuncio de que las plataformas ciudadanas del "Bolivia dijo No" y los movimientos sociales afines al MAS viajarán a Potosí y participarán en actos en homenaje por los 193 años de la independencia de Bolivia ha generado una serie de especulaciones sobre posibles enfrentamientos.



Pese a que las autoridades locales han garantizado que los eventos protocolares se desarrollarán con total normalidad y la Policía aseguró el reforzamiento de la seguridad, para Ticona es un tema por el que no está demás orar.



"Queridos hermanos, hermanas, campesinos, mineros, profesionales, ricos y pobres, quisiéramos celebrar el 6 de agosto con mucha alegría y amor a la patria; con amor a esta tierra que nos vio nacer, sin odios ni resentimientos, al contrario mirando al futuro, la grandeza de nuestra Bolivia", indicó.



Según el Cardenal, en el país se habla de independencia y soberanía, "pero todavía estamos ocupados en muchas otras cosas, sobre todo en el odio me parece", agregó.