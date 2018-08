CEPB asegura que el doble aguinaldo es una medida política y discrimina al sector formal

Los empresarios privados negaron que usen excusas para el pago del doble aguinaldo

Jueves, 2 de Agosto, 2018

Ref. Fotografia: El presidente de la CEPB, Ronald Nostas. Foto: cepb.org.bo

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, calificó de política y discriminatoria el anunciado pago del doble aguinaldo en esta gestión.

"El doble aguinaldo es una decisión política y ha quedado demostrado este año cuando es pactado en las negociaciones del incremento salarial con la COB, pese a que solo se conocía los datos de un solo trimestre para valorar la toma de esa decisión", aseguró el representante de los empresarios.



En los últimos días, el ministro de Economía, Mario Guillén, socializó la información de que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer trimestre de este año fue del 4,44%.



Según la autoridad, dicho porcentaje proyecta cifras favorables para vaticinar el pago del segundo aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia", que debe ser cancelado siempre y cuando el crecimiento del PIB supere el 4,5%.



Además, cuando se definió el incremento salarial en el pasado mes de abril, el Gobierno ya se comprometió con la Central Obrera Boliviana (COB) que se pagará este año el segundo aguinaldo.



"Es una medida discriminatoria porque discrimina al sector formal del país, discrimina al aparato productivo, da responsabilidades al sector privado y nos obligan a pagar", agregó Nostas.



Asimismo, el representante de los empresarios indicó que estos argumentos no son "excusas" como lo indicó Guillén.



"No se trata de excusas, se trata de verdades que se vienen reflejando después de un proceso de tiempo en el que hemos venido alertando que la situación del sector empresarial de Bolivia se está complicando", manifestó.



Nostas dijo que con este pago solo se potenciará el sector informal donde los trabajadores "son explotados porque no tienen derecho a ningún beneficio".