Que comparezca, piden que Fiscal informe sobre casos de corrupción

Explicación. Los legisladores quieren saber cómo están marchando los procesos en la Fiscalía.

Jueves, 2 de Agosto, 2018

Ref. Fotografia: Mandato. La Comisión Mixta de Justicia Plural aprobó el reglamento de elección del Fiscal General.

El senador opositor Óscar Ortiz emplazó al Fiscal General, Ramiro Guerrero, a presentar un informe sobre el estado en el que está dejando los casos más emblemáticos relacionados a la corrupción antes de dejar el cargo, como lo son: Fondo Indígena, Barcazas Chinas, CAMC y Taladros para YPFB.

Debe explicar cómo están los procesos. "Creemos que en estos cuatro casos hay indicios suficientes para creer que ha habido un gran problema de corrupción y sin embargo, una vez aperturados estos procesos, la Fiscalía no trabajó como debiera, por eso esperamos que como dice la Constitución, Guerrero se presente ante el Senado a explicar cómo está dejando estos casos", dijo Ortiz.

La autoridad explicó que la presentación de este informe es una actividad complementaria a la evaluación que están realizando de la gestión de Guerrero como Fiscal General.

La elección del nuevo Fiscal General. El senador Arturo Murillo no espera otra conducta del MAS, cree que volverá a imponer sus criterios en la Asamblea Legislativa Plurinacional, amparándose en sus dos tercios, para aprobar un reglamento que facilite la designación del titular del Ministerio Público afín al MAS.

"Vamos a hacer un seguimiento y vamos a denunciar a todos los masistas. Vamos a denunciar porque seguro van a meter a un "azul, azulito", dijo el senador, quien lamentó que la mayoría del MAS se vuelva a imponer sin consensuar el documento que servirá de base para la selección.

Por estas razones, Santamaría dijo: "No podemos participar en un proceso en el que se valide la militancia política, en el que se margine al Colegio de Abogados y no se acepte la participación de un organismo internacional para no repetir el desastre de gestión que nos deja el señor Ramiro Guerrero".

Ya tendrían el nombre del candidato. Por su parte, el diputado Poppe dijo estar plenamente seguro que el oficialismo incluso ya tiene el nombre del sucesor de Guerrero. "Yo puedo meter mis manos al fuego y asegurarle que ellos ya tienen nombre del nuevo Fiscal General. Nosotros no vamos a hacerle el juego al oficialismo", dijo.

Este mes de octubre, el saliente Fiscal General cumple su mandato, la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la facultad de elegir a una nueva autoridad.

El pasado martes la Comisión Mixta de Justicia Plural aprobó el reglamento para la selección y designación del Fiscal General del Estado.

31 Fiscales

Anticorrupción trabajan en el Ministerio Público actualmente.

