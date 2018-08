Hospitales del seguro social en el país

Caja Nacional sin acuerdo, hoy sigue paro

Perjuicio. Suspenden cirugías programadas y consultas externas. Ministerio del área advierte con descuento.

Jueves, 2 de Agosto, 2018

Ref. Fotografia: Hospital obrero. No hubo letrero de paro, pero la atención fue suspendida. Solo se reprogramó.

Luego de cumplir el primer día de paro, los trabajadores y médicos de la Caja Nacional de Salud (CNS) no llegaron a un acuerdo con las autoridades de este seguro social por ello el paro continuará hoy. A nivel nacional están suspendidas las consultas externas y las cirugías programadas en todos los hospitales de este seguro social. Los trabajadores piden la destitución de personal que enfrenta un proceso judicial y la institucionalización de los cargos jerárquicos. Mientras, en el primer día de paro el Ministerio de Salud advirtió con descuentos.

Perjudicados en Santa Cruz. Ayer hasta el hospital Obrero llegó Eliseo Marco Salazar, para que a su hijo Ayrton le realicen unos estudios de traumatología pero por el paro no los atendieron. "Él (Ayrton) estuvo internado por artritis séptica. No podía caminar. Luego de que le dieron de alta le programaron los estudios.

Esperamos un mes. Vinimos hoy (ayer) y por el paro lo reprogramaron para el siguiente mes. Es decir esperaremos dos meses por un estudio. Es mucho", reclamó. Otra de las pacientes, Carolina Otero, indicó que no le suspendieron su cirugía de vesícula debido al paro. "Me dijeron que me tienen que reprogramar. Es terrible esperar siendo que tenía todos mis estudios médicos", dijo.

El secretario del Sindicato Médico y Ramas Afines (Sirma) Rolando Vaca Díez, indicó que a nivel departamental por día de paro se suspenden entre 50 y 60 cirugías, además de cientos de consultas externas.

No hay convocatoria al diálogo. Vaca Díez detalló que hasta las 20:00 de anoche ninguna autoridad los convocó a dialogar. El ejecutivo de la Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines (Fesimra), a nivel nacional, Luciano Valenzuela, detalló que uno de los principales pedidos es el cambio de dos ejecutivos de la CNS, quienes son procesados por presuntos actos de corrupción y que no habrían sido destituidos por el gerente general de la Caja, Juan Carlos Meneses. Otras razones para el paro son: la escasez de medicamentos y la falta de institucionalización de cargos al interior del CNS. Dichas demandas no habrían sido cumplidas por las autoridades a pesar de haberse suscrito compromisos anteriormente. Por su parte, el ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, advirtió que "día no trabajado, día no pagado".