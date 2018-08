Micreros de la línea 55

Implementan paradas por iniciativa propia

Mejoras. Colocaron 14 fuera del sexto anillo. Sancionarán a los conductores que no las respeten. Aún socializan la iniciativa con usuarios.

Jueves, 2 de Agosto, 2018

Ref. Fotografia: Plan. El material de las 14 paradas fue comprado por la misma asociación.

La directiva de la línea 55 tomó la iniciativa de colocar paradas de transporte público por su cuenta.

Arrancaron solo en un tramo, desde el sexto anillo hacia el barrio Loma Alta, (zona sur) que son alrededor de tres kilómetros. Según los mismos dirigentes, la iniciativa surgió para que los usuarios no los hagan parar en cada esquina. Aún están en proceso de que los pasajeros se adapten. Desde la Dirección Municipal de Transporte destacan la iniciativa de autoordenarse de los transportistas. Aunque adelantaron que los convocarán a una reunión para coordinar la ubicación de los elementos de señalización.

La distancia entre paradas son dos o tres cuadras. El fiscal de la línea, Marco Antonio Torrico, explicó que el plan piloto inicialmente abarca un tramo en el que no comparten vía con otras líneas, pero que a futuro buscarán ampliarlo un anillo más, del sexto al quinto, donde circulan junto a otras 10 líneas. A la fecha colocaron 14 paradas en el tramo del plan piloto. Aclaró que estas fueron instaladas cada dos o tres cuadras, tomando en cuenta que estén cerca de un equipamiento social o de lugares de mayor afluencia de pasajeros. "Especialmente los estudiantes nos hacen parar cada cuadra. Esto (las paradas) los obliga a que caminen unas cuadras y esperen en las paradas porque se respetan más por los socios (micreros) en horario pico", aseguró.

El dirigente también reconoció que uno de los socios de la línea fue retenido, por 8 horas, en los últimos meses por personal de la Unidad Operativa de Tránsito (UOT) por no alzar estudiantes.

El transportista, Jaime Choque, que trabaja hace 8 años en la línea, reconoció que como la iniciativa solo tiene un mes, los usuarios aún no se acostumbran. Añadió que algunas paradas están cerca a un lugar donde marcan tarjeta. Una de las pasajeras de la línea, Erlinda Camacho, restó importancia a la iniciativa. "No creo que nadie la respete. Esto depende del conductor y el pasajero. Y yo me bajo donde necesito bajarme", dijo. Otra usuaria, Carla Quiroga, quien vive en el barrio Loma Alta en la parada final de la línea, destacó que en las últimas semanas observó que más personas respetan en grupo en las paradas.

Alcaldía verificará ubicación de las paradas. El director municipal de Tráfico y Transporte, Róger Franco, reconoció desconocer la iniciativa. Por ello, explicó que citarán a los transportistas para, que en coordinación con ellos, hacer un estudio técnico de la ubicación correcta de las paradas. Añadió que todas deben cumplir con características específicas de diseño.

4 Minutos

es el promedio de circulación entre uno y otro micro de la línea.