Comcipo convoca a la población potosina exigir respeto al 21f contra la repostulación de Evo Morales

Arrancan las protestas en Potosí con una multitudinaria marcha

Reelección. Activistas confirman asistencia en festejos patrios. El MAS se concentra hoy en Yapacaní por el Día de la Revolución Agraria.

Jueves, 2 de Agosto, 2018

Ref. Fotografia: Multitudinaria. Movilización en Potosí en defensa del 21F y la democracia.

Inició el mes de agosto, de los festejos patrios, con masivas protestas como antesala a las anunciadas por el 21F.

Cívicos y la institucionalidad potosina protagonizaron ayer una multitudinaria marcha exigiendo a las autoridades respeto a la democracia, a la Constitución Política del Estado (CPE) y al resultado del referéndum del 21 de febrero 2016 donde ganó el no a la reelección de Evo Morales.

Potosí protagoniza esta masiva movilización, días después de declarar persona "no grata" a Evo Morales a pocos días de que el primer mandatario llegue a esta región para celebrar el grito libertario boliviano del 6 de agosto.

Movilización. La convocatoria del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) en defensa del 21F, logró tener éxito y oído en la población que salió a las calles a protestar.

Portando pancartas, banderas potosinas, la tricolor y del 21F, salieron los activistas y la población en general gritando arengas contra el Gobierno.

Luego los movilizados tomaron distintas calles y avenidas de la ciudad expresando su rechazo a la repostulación de Morales.

El presidente de Comcipo, Marco Antonio Pumari, confirmó que las manifestaciones en Potosí serán de forma pacífica. "En los últimos días hemos estado recibiendo amenazas de parte de la gente del MAS indicando que nos van a agarrar a chicotazos si salíamos a protestar a las calles por lo que nos corresponde, pero no tenemos miedo y hoy estamos en las calles", manifestó a tiempo de manifestar que no actuarán con confrontación. "Los potosinos y potosinas podemos aguantar algunas cosas, pero el abuso de poder ya no lo vamos a permitir", aseguró.

Milton Navarro, vocero de las plataformas y colectivos ciudadanos de Potosí, que participó de la multitudinaria marcha, confirmó la presencia de activistas del 21F en Potosí para el 6 de agosto. "Este es el pueblo potosino y no nos van a callar con amenazas, vamos a estar en las calles para defender nuestro voto. Este es el adelanto de bienvenida que les vamos a dar al MAS", remarcó.

Concentración. En tanto, activistas de las plataformas de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Tarija, han confirmado su presencia para los festejos patrios en Potosí.

"Vamos a llevar la polera del 21F, esa es la consigna a nivel nacional, porque ese día tiene que ser recordado por los bolivianos que ese día es el que le hemos ganado al dictador Evo Morales, es el día más conmemorativo de aquí en adelante, para todo ciudadano que ha querido depositar su voto en la ánfora y ahora quiere que se lo defienda", manifestó el representante de la plataformas del 21F en Tarija, Marcelo Bass.

A su vez, el expresidente Carlos Mesa, se pronunció oficialmente por los festejos en Potosí.

A pesar de que en los últimos días mantuvo una posición rígida a favor del 21F, anunció que no asistirá a los actos patrios en Potosí.

Explicó que fue invitado en su condición de expresidente, a participar de los actos patrios no obstante rechazó la invitación debido a las diferencias que tiene con el Gobierno y sobre todo, para no dar posibilidad de que Evo Morales haga una referencia personal en su contra durante su discurso presidencial. "Tienen que acostumbrarse a escuchar el ‘Bolivia dijo No", manifestó al finalizar como un mensaje directo para el Gobierno.

Concentración en Yapacaní. Por otro lado, hoy se tiene previsto en Yapacaní que el MAS festeje el Día de la Revolución Agraria.

Para este acto, han confirmado autoridades a nivel nacional e inclusive dirigentes y bases de organizaciones sociales afines al partido oficialista.

En un principio se escuchó la posibilidad de que los activistas se trasladen hasta Yapacaní para protestar a favor del 21F aprovechando la presencia de autoridades nacionales, como ya en oportunidades atrás lo hicieron.

Sin embargo, solo personas afines al MAS estarán presentes en los actos de la Revolución Agraria.

Desde el MAS han anunciado que este acto servirá para proclamar a Morales como candidato presidencial para las elecciones nacionales del 2019.

Posición. Ante esto, el expresidente Tuto Quiroga, anunció que en los próximos meses el Sistema Interamericano emitirá un pronunciamiento sobre la reelecciones. "Evo Morales y Álvaro García Linera no va a ser candidatos. Usen su avión, háganse amarrar los huatos que les queda un año y medio. "Se les acaba el poder en enero de 2020, hagan maletas", sostuvo.

Como respuesta, el diputado Édgar Montaño (MAS) manifestó que solo la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría frenar la cuarta repostulación del presidente Evo Morales, porque el Gobierno acatará sus resoluciones.

Según el MAS la reelección es un "derecho humano"; sin embargo, el secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, observó esta interpretación que hizo en noviembre 2017 el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

2 Años

y cinco meses han pasado desde que los bolivianos votaron en contra de la reelección de Evo.