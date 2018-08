Portafolio

YPFB informa que no se ejecutará la boleta de garantía de Argentina

Miércoles, 1 de Agosto, 2018

El vicepresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Luis Alberto Poma, aseguró este miércoles que no se ejecutará la boleta de garantía de Argentina por la deuda que tiene con Bolivia por la compra de gas natural.



"Digamos que ejecutamos la boleta y listo cerramos el contrato, nos vamos al arbitraje, cerramos las válvulas y ya no le vendemos más gas a Argentina. (Pero luego) vamos a dejar de recibir ingresos por la venta de gas a Argentina y eso puede impactar en la renta petrolera (...) y no vamos a hacer eso, nosotros trabajamos de manera responsable", dijo.



Agregó que sin la renta petrolera por la venta de gas al vecino país también se puede afectar en los ingresos económicos de los municipios, universidades y gobernaciones.



Por tanto, según Poma, aunque exista una boleta de garantía que se puede ejecutar de acuerdo a cláusulas establecidas, no se tomará esa decisión porque Bolivia "respeta el contrato comercial y se maneja en el ámbito de la diplomacia con otros países".



El pasado 25 de julio, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, reveló que Argentina debe cerca de $us 255 millones a Bolivia por dos meses de venta de gas (abril y mayo). Incluso recordó que dentro del contrato entre ambos países se estipula intereses y multas.



Luego, el embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez, atribuyó el retraso en el pago a un "cambio de razón social" en su país. "Pero yo creo que en las próximas ya se va a cancelar (...) porque hay voluntad del gobierno para dar la plata y pagar", sostuvo.