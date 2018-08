Portafolio

FEPLP pide al INE que demuestre el crecimiento del país en detalle

Miércoles, 1 de Agosto, 2018

El presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP), Javier Calderón, manifestó este miércoles que el Instituto Nacional de Estadística (INE) debe demostrar la forma en la que ha obtenido los datos de crecimiento económico del país, que establecen que es posible que se alcance un porcentaje del 4,5 anual para acreditar el pago del segundo aguinaldo.



“Nosotros vemos que estas cifras que están elaboradas por el INE, son cifras que tienen que demostrarse, cómo han sido determinadas (…), no vamos a dudar sobre los datos de INE, pero eso sí, el INE tiene que demostrar fehacientemente que estos datos corresponden a una evaluación correcta, correspondiente del segundo trimestre (de 2017) al tercer trimestre de este año, y tener el crecimiento acumulado de toda la gestión”, sostuvo Calderón.



El empresario manifestó que la medida del INE no considera una diferenciación entre departamento y sector, como se había solicitado en reiteradas oportunidades al Gobierno. Ya que no se puede comparar el crecimiento en el ámbito del agro, con el crecimiento en la manufactura, por poner un ejemplo, indicó.