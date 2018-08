Del 1 al 7 de agosto

¿Por qué se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna?

Miércoles, 1 de Agosto, 2018

Desde hoy, 1 de agosto hasta el día 7, se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna, este año, bajo el lema "Lactancia Materna, pilar de vida", propuesto por la Alianza Mundial pro Lactancia Materna (WABA).

El objetivo de celebrar cada año esta semana, es concientizar sobre los múltiples beneficios de la lactancia materna, tanto para el niño como para la madre. La lactancia materna es uno de los medios más eficaces y menos costosos para asegurar que madres y niños pequeños alcancen un mejor nivel de salud.

La responsable de Nutrición, Carmen Ponce, informó que "por primera gestión estamos realizando un trabajo interinstitucional por la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Estudios basados en la evidencia nos muestran que 2.6 millones de bebés mueren cada año, dentro de su primer día de vida, de que 823 mil niños menores de cinco años y 20 mil madres, podríamos evitar la muerte de ellos si la lactancia materna fuera una práctica universal, esto quiere decir que por lo menos el 90 por ciento de nuestros niños sea alimentado con leche materna y vamos a tener un ahorro de 300 mil millones de dólares a nivel mundial", dijo Ponce.

Así mismo señaló que dentro de los beneficios de la lactancia materna es que los niños que son amamantados con leche materna tienen un nivel intelectual que aquellos niños que son amamantados por corto tiempo o no son amamantados, también tendrán menor presencia de enfermedades de tipo infeccioso y de muerte. "No solo los niños serán beneficiados, sino también las madres, porque está comprobado que las madres que amamantan no tendrán poblemas de sobrepeso, de obesidad, de diabetes, menor presencia de cáncer de ovario y mamario", agregó Ponce.

En Bolivia se conmemora el mes de la lactancia materna, por ello en el transcurso de todo el mes habrá actividades en diferentes centros de salud.