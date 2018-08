Denuncian 'maniobra' de la bancada del MAS

Elección de fiscal bajo críticas de la oposición

Polémica. La oposición dice que no avalará el proceso. Señalan que la nueva autoridad tendrá afinidad al MAS.

Miércoles, 1 de Agosto, 2018

El proceso de elección del nuevo Fiscal General del Estado, genera críticas desde la oposición hacia el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Los opositores cuestionaron a la bancada del MAS por aprobar el reglamento de elección del fiscal, con maniobras y utilizando “el rodillo” masista que tienen.

De acuerdo a las normas vigentes, en el mes de octubre, el actual fiscal Ramiro Guerrero, fenece su mandato y deberá dar paso a otra persona que resulte electa en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Trabajo. Ayer la Comisión Mixta de Justicia Plural de Diputados y del Senado, aprobó en grande y en detalle el reglamento para la designación del nuevo fiscal.

Se prevé que este reglamento sea puesto a consideración del pleno de la ALP en los próximos días para su aprobación, dado que según declaraciones pasadas del presidente del Senado, José Alberto Gonzales, hasta el próximo viernes 5 de agosto se lanzará la convocatoria pública.

Denuncias. La Comisión mixta de la ALP aprobó el reglamento sin que se hubiera podido realizar una reunión entre los jefes de la bancada de la oposición con los presidentes del Senado y de Diputados.

Dicha reunión estaba prevista para el pasado lunes, pero no se realizó debido a la impuntualidad de la hora fijada para su inicio, hecho que no cayó bien en la oposición y se retiró del lugar acordado, dejando nulo el encuentro donde finalmente los asambleístas del MAS llegaron y aducieron falta de interés en la oposición para tratar el tema.

Críticas. Los opositores de Unidad Demócrata (UD), vaticinan una "desastrosa" selección del Fiscal General del Estado, advierten que el oficialismo utilizará su mayoría para imponer nuevamente un reglamento que facilite la elección de un "azulito" refiriéndose al MAS.

Por su parte el Partido Demócrata Cristiano (PDC), adelantó que "no participará" de dicho proceso, porque no avalará la imposición del MAS sobre cómo se realizará la selección de la autoridad, "con seguridad todo está cocinado", manifestó el diputado Horacio Poppe.

El senador Arturo Murillo (UD)cree que el MAS volverá a imponer sus criterios en la ALP, amparándose en sus dos tercios, para aprobar un reglamento que facilite la designación del titular del Ministerio Público afín al MAS.

Observaciones. La bancada Unidad Demócrata presentó su propuesta el 17 de abril, sin embargo, el partido gobernante "no ha tomado en cuenta el proyecto de reglamento de Unidad Demócrata", reclamó la diputada Rose Marie Sandoval en su calidad de adscrita a la comisión.

Lamentó que las ideas de mejorar la distribución de puntajes o la no militancia, no hayan sido tomados en cuenta, "ni una sola palabra" y solo se consideró la propuesta del MAS que se hicieron ajustes formales que buscaban hacer creer que el oficialismo hizo modificaciones.

Barón explicó que el reglamento se sujeta al artículo 227 de la Constitución Política del Estado, y justificó el por qué el MAS no subió a 10 años la certificación de no militancia.

Más al contrario, la Comisión Mixta de Justicia Plural aprobó el reglamento de elección en "tiempo récord", en base a la propuesta del MAS que es similar con la que se eligió al actual Fiscal, Ramiro Guerrero.

Medidas. En base a estas observaciones, el diputado Wilson Santamaría, dijo el hecho de participar en el proceso es validar la selección de la nueva autoridad. "No podemos participar en un proceso en el que se valide la militancia política, en el que se margine al Colegio de Abogados y no se acepte la participación de un organismo internacional para no repetir el desastre de gestión que nos deja el señor Ramiro Guerrero", dijo a tiempo de señalar que este proceso “pinta” para que se elija a una persona afín al MAS. "Creo que va a ser peor de desastrosa que en el caso de los magistrados y peor que la selección del actual Fiscal General. Es una sola autoridad se va a terminar eligiendo a alguien que tenga la bendición del MAS", declaró el diputado Santamaría.

23 Artículos

Tiene el reglamento aprobado para la elección del Fiscal General

3 Etapas

De evaluación: 40 puntos currículum, 30 al examen escrito y 30 a la entrevista del postulante.