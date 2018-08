Cuestionan datos del PIB, No ven crecimiento en el agro, minería e hidrocarburos

El Gobierno informó que al primer trimestre la economía llegó al 4,44%

Miércoles, 1 de Agosto, 2018

El Gobierno central, a través del ministro de Economía Mario Guillén, dio a conocer que según los datos del INE, el crecimiento económico en el primer trimestre del 2018 es de 4,44%. Indicó que con ese ritmo, o incluso un poco menos, se podrá alcanzar en el segundo trimestre el 4,5% interanual necesario para pagar el segundo aguinaldo. Estos datos han sido cuestionados por los diferentes sectores productivos del país, además de analistas expertos en economía, tomando en cuenta que el sector agropecuario está atravesando por una situación crítica debido a los factores climáticos, la minería no está pasando por su mejor momento, y los volúmenes de exportación de hidrocarburos no se han incrementado.

Los dos últimos trimestres del 2017 cuentan en esta gestión. Guillén explicó que el primer trimestre de 2017 el crecimiento del PIB fue de 3,3%; el segundo trimestre de 3,8%; el tercero de 4,3%, y el último de 5,2%; ambos últimos trimestres involucrados para el pago del segundo aguinaldo de esta gestión. "Vale decir, que si tenemos un crecimiento similar o un poco menos, incluso al del primer trimestre, vamos a poder hablar que va haber un crecimiento superior al 4,5% desde el punto de vista interanual, que es el dato que se contempla para el pago del segundo aguinaldo", apuntó. De acuerdo al Decreto Supremo 1802 de noviembre de 2013, el segundo aguinaldo será efectivo cuando la economía del país haya crecido por encima del 4,5%, contabilizado de julio del año anterior a junio del año en gestión. El pago se realizará a todos los trabajadores del sector público y privado.

Llaman la atención los datos. El analista económico Germán Molina, indicó que hay un deterioro de la economía, sobre todo en el sector agropecuario, por lo que llama la atención los datos de crecimiento que dio a conocer el Ministro de Economía. "Me llama la atención estos datos, en 1984 tuvimos un efecto de fenómenos naturales y el PIB se contrajo en -4%, entonces habría que esperar los fundamentos del por qué frente a estos fenómenos naturales se está mostrando que hay un crecimiento", dijo Molina a tiempo de agregar que en cuanto a los hidrocarburos que Bolivia exporta los precios han ido mejorando por el alza del petróleo y no así porque se tenga más producción y se exporten mayores volúmenes.

En cuanto a la minería , indicó que si bien ha habido alguna mejora en algunos minerales, tampoco ha habido un incremento en la producción y mejoramiento de los precios. "El precio del barril de petróleo que consideran en el presupuesto 2018 ha sido por debajo de 60 dólares, entonces lo que el Gobierno está haciendo es un manejo contable porque está recibiendo más dinero, hay una diferencia de $us 15 por barril de petróleo eso lo van a incorporar en el presupuesto 2018 y eso creo que es el argumento que van a utilizar para justificar el crecimiento del PIB", explicó el economista.

En cuanto a todos estos argumentos mencionados, anteriormente el analista económico ve muy optimista los datos presentados por el Gobierno con miras a que haya el pago del segundo aguinaldo, tomando en cuenta que tanto el sector público como el privado están en un proceso de ajustes de la economía. "Si se da el pago del segundo aguinaldo, hay que tomar en cuenta que hay muchas empresas que no cuentan con efectivo para hacer efectiva esta cancelación", aseveró.

Contradicciones por crecimiento en el sector agrícola. Mientras que el Ministro de Economía destacó el crecimiento del 6,6% del sector agropecuario, uno de los que más crece a nivel nacional, los productores están muy preocupados por las pérdidas que ya se han generado debido a la sequía y ven que el pago del segundo aguinaldo sería un castigo para ellos, entre tanto el Gobierno dice que los impactos de este fenómeno climático recién impactará en el crecimiento del PIB en el tercer trimestre.

Reinaldo Díaz, primer vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), manifestó que son casi 60 días que no llueve en el departamento lo que complica la campaña de invierno, por lo que los cultivos de invierno, como el trigo, girasol, sorgo, maíz y chía que son casi 700 mil hectáreas, se prevé que habrá una caída en la producción de 430 mil toneladas, lo que significa alrededor de 90 millones de pérdida, pese a ello el mercado interno está garantizado, aseguró. "Toda esta situación de sequía por la que estamos atravesando, no estamos en condiciones de pagar un segundo aguinaldo, ya venimos con problemas de las anteriores campañas, desde el 2016 venimos con una sequía sin precedentes", dijo Díaz, quien agregó que a toda esta situación se le suma la caída de los precios internacionales de los commodities, a causa de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, por lo que no hay condiciones en el sector. "Se pueden venir muchos despidos de personal, no por tener la alegría de un segundo aguinaldo, después la gente va a tener que lamentar de que se cierren fuentes de empleo porque las empresas están en una situación crítica", apuntó.

Microempresarios no ven crecimiento en la producción. Humberto Valdiviezo, presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), dijo que el Gobierno se contradice, tomando en cuenta que el decreto para el pago del segundo aguinaldo es un premio a la producción, lo que el país no tiene en estos momentos. "El Gobierno no se da cuenta es que el sector de la microempresa no ha superado el 2,5%; es más, ya las unidades productivas son familiares porque no hay la posibilidad de contratar mano de obra y poder cumplir con todos los beneficios sociales", dijo Valdivieso.

Asimismo acotó que estas políticas del Gobierno generan un mayor crecimiento al contrabando, porque los microempresarios prefieren salirse del sector formal y dedicarse a comercializar productos que son internados al país de forma ilegal. "Es más fácil contrabandear que producir, se le está haciendo un daño a la economía del país y a la producción nacional", aseveró.

Sin embargo, el Gobierno, asegura que la economía informal en el país cayó de 65,6% hasta 46% desde 2005, gracias a las políticas gubernamentales implementadas en los últimos años. "Con las políticas que nosotros implementamos, el crecimiento que tenemos, esta informalidad que nosotros la recibimos de más o menos 65,6 por ciento, baja a un 46 por ciento en el periodo en el que nosotros conducimos el Estado", dijo.

