Santa Cruz

Jueces y fiscales incumplieron deberes al mantener encarcelado por 13 años a un inocente

Martes, 31 de Julio, 2018

Jueces y fiscales vulneraron derechos, garantías e incumplieron sus deberes al mantener con detención preventiva en el penal de Palmasola, Santa Cruz, a J. C. C. O. quien tenía a favor una resolución de sobreseimiento.



J. C. C. O., en mayo de 2005, fue acusado por intento de robo y agresión contra unas personas. Por ese hecho la Fiscalía imputó al acusado por los delitos de tentativa de robo y tentativa de homicidio y el Juzgado Cuarto de Instrucción Cautelar de Santa Cruz dispuso su detención preventiva.



Posteriormente con el avance de las investigaciones, en octubre de aquel año (2005) la Fiscalía emitió la resolución de sobreseimiento porque no había pruebas para acusar al denunciado.



Pese a esa resolución, J. C. C. O. siguió detenido en Palmasola hasta la fecha y su caso fue archivado por las autoridades judiciales.



Este año, Willma Blazz Ibáñez asumió como Directora Nacional del Servicio Plurinacional de Defensa Publica (SEPDEP) e inició una serie de visitas a los centros penitenciarios del país para conocer las causas procesales de los privados de libertad.



En ese sentido personal de SEPDEP - Santa Cruz hizo las visitas semanales al penal de Palmasola y se percató de que J. C. C. O. estaba encarcelado injustamente.



Blazz dijo que una vez que se conoció el caso se dispuso un abogado defensor para el detenido para agilizar los trámites de liberación.



“Consideramos que ha habido no solamente vulneración de derechos y garantías, sino también ha habido incumplimiento de deberes de autoridades que no han cuidado este aspecto”, señaló Blazz a ANF.



Detalló que se tuvo que solicitar el desarchivo inmediato del caso para que se actúe como corresponde.



El SEPDEP logra la orden de liberación de J. C. C. O. el 24 de julio de este año.



“Había una vulneración de un derecho flagrante como es privarlo de libertad por más de 13 años sin tener motivos”, finalizó.