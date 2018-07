Mercado privado en la G-77

Aún no está construido y ya venden puestos en $us 20 mil

Dato. Propietarios ingresaron documentos para tramitar cambio de uso de suelo. Aunque ya este domingo harán feria dominical. Hay denuncia de tala de árboles.

Martes, 31 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Terreno. Así luce actualmente el predio. Se prevé iniciar la obra en septiembre.

En comercio gremial parece ser una de las actividades que más se incrementa. Prueba de ello son las inversiones no solo municipales, sino también privadas. Una de las últimas está en la zona G-77, un lugar que aún no está completamente urbanizado, pero que ya cuenta con un terreno extenso en el que se proyecta construir un mercado privado con capacidad para 6.000 puestos. Actualmente, en preventa, los puestos más caros cuestan 20.000 dólares siendo que el mercado recién se entregará en el 2019. Como este, también hay proyección de más mercados en diversas zonas. Por ejemplo, otro sobre la avenida a Montero, el centro Monumental que igual tiene más de 5.000 puestos. Otro en la avenida Libertadores, cerca al séptimo anillo, La Moliendita.

Precio de puestos arrancó con 15.000 dólares. El emprendimiento es impulsado por cinco socios que actualmente tienen puestos en mercados como el Mutualista. Lucio Vedia, quien será el encargado de la construcción, informó que los puestos más caros están sobre avenidas y en esquinas mientras que los más económicos están en medio de pasillos. Cada uno es de 3x3m. Los espacios se ofertan desde abril, cuando el precio máximo al contado era 15.000 dólares y el mínimo 4.000 y en tan solo tres meses la cifra aumentó. Según Vedia se debe a que ya se tiene avance en la autorización del proyecto.

El economista, Rafael Camargo, indicó que los mercados son un rubro rentable, más en los últimos años, pues el valor de un puesto de pocos metros cuadrados, es igual al de un lote o una casa y cada vez se revaloriza más. "Ahora los precios de los puestos en cualquier mercado arrancan desde montos elevados y cada vez se incrementa", opinó.

Cambio de uso de suelo aún en trámite. Vedia indicó que una empresa tercializada está haciendo el estudio de uso de suelo y se prevé que concluya la próxima semana. ”A partir del informe (de uso de suelo), ya los ingenieros… los ingenieros civiles estarían empezando a elaborar el proyecto a diseño final”, dijo.

El secretario municipal de Planificación (Sempla), Boris Salomón, confirmó que ingresó la solicitud de cambio de uso de suelo pero que aún está en trámite. Aclaró que no conoce con certeza qué se construirá pues aún no se presentó el proyecto de la obra.

Habrá una feria este domingo. Vedia adelantó que desde este domingo harán las primeras ferias dominicales y que no se parará con la actividad hasta la entrega de la obra. Sobre la consulta de que si no requieren primero tener la aprobación, señaló, “somos terrenos privados, no estamos sobre uso de suelo de avenidas o de calles o aceras, es neciamente privado. Uno puede hacer lo que quiera con su terreno”. A la fecha el 5% de los puestos están vendidos. Vedia añadió que los dueños de estos podrán participar de las ferias y también se invitará a los denominados, “Mañaneros”, “los de La Ramada”.

Denuncian tala de árboles en el terreno. En el terreno, que está a metros de la avenida G-77, actualmente solo hay pasto y un enorme letrero de anuncio de la futura obra. Colinda con unas casas que están en construcción y al frente hay un terreno embardado. La zona aún está en expansión a tal punto que solo pasa una línea de micros. Los vecinos del lugar denunciaron que en abril la empresa taló al menos 30 árboles. Una vecina del barrio Santa Clara, Marisela Torrico, indicó que en el lugar había arboles de palmera, motacú, mangos, los que fueron talados en tres días. Otra vecina, Carolina Ortega, igual afirmó que sí tumbaron más de una decena de árboles. Vedia reconoció la tala de árboles. Aunque añadió, “nos notificaron y nosotros ya nos descargamos… Era pastizales, (se talaron), solo unos tres o cuatro motacuses, lo demás eran ramas, espinas”, indicó. En la Dirección Municipal de Medio Ambiente señalaron desconocer el caso.

70 Mercados

hay en la ciudad, entre municipales y privados.