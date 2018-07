Plataformas potosinas recibirán en agosto al presidente con protestas y desencanto

'Persona no grata' declaran a Evo en Potosí

Repostulación. Comcipo convoca a una marcha para el primero de agosto como parte de sus movilizaciones. En Santa Cruz plataformas participarán del desfile cívico el 5 de agosto con el lema del 21F.

El presidente Evo Morales es declarado "Persona no grata" en Potosí, a días de festejarse en esta región, la celebración por el grito libertario boliviano.

Las plataformas y colectivos ciudadanos de Potosí en una reunión previa a las movilizaciones de agosto, determinaron un voto resolutivo en rechazo a la continuidad de Morales en la presidencia.

El Gobierno resolvió que este año la celebración del 6 de agosto será en Potosí, donde se realizará la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), donde el presidente Morales prestará su informe de gestión y enviará un mensaje al país.

Es por ello, que decenas de plataformas de varios departamentos del país desde hace varios meses, asistirán a Potosí para protestar en defensa de la Constitución Política del Estado (CPE) y el respeto al voto del referéndum del 21 de febrero 2016 donde el no a la reelección a Evo ganó en las urnas.

Descontento. Después de los momentos de crisis que atravesaron los potosinos en el Gobierno de Morales, los cívicos de esta región junto a la institucionalidad potosina declaró persona no grata al vicepresidente Álvaro García Linera y a algunos ministros de Morales, pero no así al mismo presidente. Sin embargo, en esta oportunidad, Milton Navarro, vocero de las plataformas de Potosí, informó que la medida fue asumida para recordarle al primer mandatario los escenarios conflictivos que atravesaron años atrás, sin recibir respuestas a sus demandas. "Hemos declarado persona no grata al señor Evo Morales, porque nosotros no olvidamos, nosotros recordamos que en la gestión 2015 los potosinos vinimos hasta La Paz a pedir un pliego para nuestro departamento y no fuimos recibidos, solo nos gasificaron y nos reprimieron", manifestó Navarro a tiempo de confirmar las manifestaciones del 21F durante los actos cívicos del 5 y 6 de agosto en Potosí.

Movilizaciones. En tanto, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), anunció que también se movilizarán en defensa del 21F.

En esa línea, determinó convocar a una marcha el 1 de agosto en defensa de la democracia y el 21F.

Se confirmó mediante un pronunciamiento, que el primero de agosto tendrán una reunión con las organizaciones sociales e instituciones que conforman Comcipo para definir las acciones que tomarán el 6 de agosto como bloque cívico.

Protestas. A medida que se acercan los días de festejos en Potosí, se genera mayor expectativa, dado que además de los anuncios de protestas las plataformas potosinas en los actos oficiales, se suman activistas del 21F de otros departamentos.

A estos se suma, la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de los Yungas de La Paz, que según el presidente de esta organización, Franklin Gutiérrez, se trasladarán a Potosí. "Todos nuestros hermanos se van a trasladar a Potosí por conciencia, nosotros no obligamos, hay conciencia entre los hermanos", sostuvo el dirigente que desde hace varios meses mantienen distancia con autoridades de Gobierno por el incremento de hectáreas de cultivo que Morales avaló en la zona del Chapare en Cochabamba.

Observación. A su turno, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Ricardo Centellas, pidió evitar la violencia en los actos patrios del próximo 6 de agosto y expresó su deseo de que la disputa por el 21F no se convierta en excusa para generar enfrentamiento entre bolivianos.

Señaló que las fiestas del 6 de agosto debe ser una ocasión para “afirmar la unidad” de los bolivianos y expresó su deseo de que las fiestas cívicas se desarrollen en un clima de paz y fraternidad.

No obstante, subrayó que lo más importante de todo es que se respete la CPE.

Protesta en regiones. Por otro lado, mientras en Potosí se ha confirmado la presencia de varias plataformas y colectivos del 21F, hay algunos activistas que convocan a participar de los festejos patrios en cada departamento.

Eduardo Gutiérrez, de la plataforma Sos.Bolivia, informó que en Santa Cruz, la concentración será el 5 de agosto en el Cambódromo.

Anunció que también participarán del desfile cívico cruceño, para protestar por el palco oficial en defensa del 21F. "Convocamos a la población a sumarse a esta actividad para exigir el respeto a nuestro voto. Los activistas que no viajen a Potosí se concentrarán en Santa Cruz, así como en otros departamentos también se realizará de manera simultánea", remarcó.

Posición de políticos. Ante esto, el alcalde de Potosí, William Cervantes, pidió a los grupos del 21F, respetar a los ciudadanos que irán a desfilar y festejar el 6 de agosto.

Negó que los preparativos para celebrar los actos de las fiestas patrias en esa ciudad estén marcados por un clima de tensión.

El jefe de bancada del MAS, David Ramos, indicó que las acciones que hagan las plataformas durante los actos cívicos el 6 de agosto en Potosí, serán tomadas como una desobediencia civil y traición a la patria.

"Cometerán actos de sedición y traición a la patria por mezclar un acto cívico con política" expresó.

Estas declaraciones fueron blanco de críticas para la oposición que cuestionó la advertencia de Ramos y manifestó que las normas vigentes establecen la libertad de expresión en el país, dijo el diputado Luis Alberto Vaca de Unidad Demócrata (UD).

3 Gestiones

Ha cumplido Evo Morales en el cargo de presidentes de su elección en el 2005.

28 de noviembre 2017

El TCP emitió un fallo dando vía libre a la reelección de Evo por encima del 21F.

19 Días de paro

Potosí en agosto del 2010 se sometió a varias jornadas de protestas exigiendo a las autoridades nacionales: la delimitación entre Quillacas (Oruro) y Coroma (Potosí), instalación de una fábrica de cemento, preservación del Cerro Rico de Potosí, un aeropuerto internacional, complejo polimetalúrgico de Karachipampa y la conclusión de proyectos viales. Pese a las manifestaciones, la dirigencia cívica llevó adelante su protesta varios días.

27 Días de paro

Después de 5 años en julio del 2015, Potosí vuelve a concentrar la atención a nivel nacional e internacional por sus movilizaciones con paro cívicos y bloqueo de caminos que llevaron adelante durante casi un mes.

Este conflicto fue el más largo en la historia de este departamento. Los líderes cívicos y obreros se trasladaron hasta La Paz, donde protagonizaron una serie de medidas de presión y donde en más de una oportunidad fueron reprimidos.

MAS: Con Mesa o sin él, Evo será candidato

Con Carlos Mesa como aspirante a la presidencia o sin él, el presidente Evo Morales será el candidato del partido de gobierno en los comicios electorales del próximo año, afirmó este lunes el vicepresidente del MAS, Gerardo García. En reiteradas oportunidades Mesa señaló que el MAS lo insta a que se declare como aspirante a la silla presidencial para que la población se olvide de los resultados del referendo constitucional del 21F. En tal sentido aseveró que si entra “en ese juego” es avalar la candidatura de Morales. “Evo es candidato con Mesa o sin Mesa, para nosotros eso es oficial.

Alertan al MAS que Bolivia arderá como el 2003 por su insistencia

Habrá una revuelta igual a la del 2003, Octubre Negro, si el MAS insiste con la candidatura del presidente Evo Morales, afirmó este lunes Beto Astorga, representante de Otra Izquierda es Posible.

“Acá la estrategia que estamos realizando (para hacer respetar los resultado del referendo del 21 de febrero del 2016) es una presión constante del pueblo en las calles. Cuando se quiera habilitar a los candidatos, creo que es en julio la habilitación, tres meses antes también en abril ya sale la convocatoria, por parte del Tribunal Supremo Electoral, nada raro que el país arda, porque nos están provocando”, aseguró.

Acotó que el partido de gobierno molesta a la población, cuando de manera constante anuncia que Morales será su representante en los comicios nacionales del próximo año, aun cuando saben que el 51,3 por ciento del electorado le negó al jefe de Estado la posibilidad de repostular por tercera vez de manera continua.