En el Municipio de El Torno

Clausuran granja sin permiso para operar

Avicultores . Pidieron al Senasag que no se otorgue autorización para aperturar más establecimientos de producción de pollo en el departamento.

Martes, 31 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Operativo. El Senasag clausuró una granja que estaría próxima a funcionar.

En un operativo realizado en el municipio de El Torno, el departamento legal del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), procedió a la clausura de una granja avícola con una capacidad de 20 mil aves, que no contaba con los permisos respectivos para su funcionamiento.

Se construyó sin autorización. María Rosario Guzmán, del área de asesoría legal del Senasag, explicó que si bien no se encontró el establecimiento en funcionamiento, no contaba con los permisos para la construcción, indicó que desde el 2017 se realizó una notificación previa para que no procediera a construir; sin embargo se hizo caso omiso a lo establecido por el Senasag. "Los establecimientos que no están autorizados por el Senasag van a ser clausurados de forma definitiva", indicó la funcionaria.

No se contaba con los requisitos. Katherine Peña, técnico de sanidad aviar del Senasag, indicó, que la granja clausurada no cumple con los requisitos acorde a normativa. "Se ha infringido con la normativa avícola. Lo que el reglamento exige es el cumplimiento de distancia entre una granja y otra, enfocados por la parte sanitaria por el tema de liberación de agentes que puedan provocar un problema sanitario en la zona. Todo establecimiento nuevo a construirse debe tener mil metros de distancia hacia las granjas más próximas establecidas y con registros", explicó Peña, al hacer notar que a pocos metros del establecimiento clausurado ya existe una granja antigua con los respectivos permisos.

No hay autorización para abrir granjas. Por otro lado, la funcionaria dijo que no existen granjas en proceso de aperturar o con autorización de construcción. "Estamos a la espera de un instructivo que nos permita autorizar nuevos establecimientos avícolas tomando en cuenta que tenemos un problema comercial del producto en el mercado", aseveró Peña a tiempo de agregar que no hay sanción económica para quienes han incumplido la norma, sino la clausura definitiva de la granja.

Avicultores piden que no haya más aperturas. Por su parte, los productores avícolas indicaron que se acordó con el Gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, que no se otorguen más permisos para la apertura de granjas nuevas, ya que hay suficientes en el departamento, además de una sobreproducción del producto.

20 Mil

aves, sería la capacidad de producción que tendría la granja clausurada en El Torno.