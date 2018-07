Santa Cruz

Pasó 13 años encarcelado por un delito que no cometió

Lunes, 30 de Julio, 2018

En Santa Cruz, el ciudadano de iniciales J. C. O. O. estuvo encarcelado durante 13 años, a pesar de que la Fiscalía lo exoneró de cargos de intento de homicidio y robo al no encontrar pruebas suficientes en su contra. El Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) logró que la justicia ordene su libertad.



De acuerdo con los antecedentes del caso, difundidos por el SEPDEP, el 11 de mayo de 2005 se presentó una denuncia en contra de J.C.C.O. por la presunta comisión de los delitos de robo y homicidio en grado de tentativa.



Los denunciantes señalaron que el sujeto habría ingresado a su domicilio y les habría agredido físicamente. El juez cautelar de entonces dispuso la detención preventiva del acusado.



Sin embargo, una vez realizada la investigación, el fiscal asignado al caso estableció que la denuncia no tenía pruebas suficientes para fundamentar una acusación, por lo que requirió la Resolución de Sobreseimiento el 14 de octubre de 2005, exonerando así de cargos al imputado.



Así pasaron 13 años, hasta que el SEPDEP-Santa Cruz realizó la visita semanal al Centro Penitenciario de Palmasola, donde tuvo conocimiento de que el ciudadano J.C.C.O. se encontraba con detención preventiva por todo ese tiempo, a pesar de que estaba sobreseído.



Entonces se solicitó al Juzgado Cuarto de Instrucción Cautelar y al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia que se proceda al desarchivo del expediente, para verificar el sobreseimiento y se ordene su libertad.



El SEPDEP asignó un Defensor Público a J.C.O.O., para la tramitación de su caso obteniendo el Mandamiento de Libertad el 25 de julio, el cual fue diligenciado al Penal de Palmasola, donde el Gobernador dio cumplimiento al mismo.