Plataformas declaran persona no grata al Presidente y Adepcoca irá a Potosí el 6 de agosto

El 6 de agosto marcharán en la ciudad de Potosí en rechazo a la cuarta repostulación del presidente Morales

Lunes, 30 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Las plataformas ciudadanas se alistan para viajar a Potosí: Foto: ANF

Las plataformas ciudadanas de Potosí resolvieron marchar el 6 de agosto en defensa de la Constitución Política del Estado y del referéndum del 21 de febrero de 2016; y declararon "persona no grata" al presidente Evo Morales por pretender una cuarta repostulación a la presidencia.

Milton Navarro vocero de las plataformas de Potosí recordó que su región se movilizó durante 27 días en 2015, exigiendo que el Gobierno atienda su pliego departamental, "pero solo nos gasificaron y nos reprimieron, por lo tanto, declaramos persona no grata al presidente Evo Morales", sostuvo.



Asimismo, rechazan la intención del MAS de llevar a Morales a una cuarta repostulación "ilegal"; por esa razón también determinaron embanderar la ciudad con las banderas Tricolor, de Potosí y del 21F.



Por su parte, la Asociación Departamental de Productores de Coca de los Yungas de La Paz se sumará a las movilizaciones en Potosí, para exigir el respeto a la Carta Magna, informó su presidente, Franklin Gutiérrez.



"Todos nuestros hermanos se van a trasladar a Potosí por conciencia, nosotros no obligamos, hay conciencia entre los hermanos", sostuvo el dirigente.



A diferencia del Alcalde y del Gobernador que "seguro entregarán las llaves de la ciudad o del departamento", los ciudadanos entregaremos un "candado grande para que el Presidente no pueda pisar ningún rincón de la ciudad, ni del departamento", señaló Navarro.



Los colectivos ciudadanos se movilizarán el 6 de agosto, aprovecharán los actos cívicos para manifestar su rechazo a la cuarta repostulación del presidente Morales, exigirán el respeto a la Carta Magna y a los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016.



Navarro convocó a todos los colectivos ciudadanos del país a concentrarse en la Villa Imperial desde el 5 de agosto, para alistar su participación en los actos cívicos de homenaje al Día de la Independencia de Bolivia.



El Gobierno ha resuelto que este año la celebración del 6 de agosto será en Potosí, donde se realizará la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, es tradición que el presidente Morales preste un informe o envíe un mensaje al país.



Las plataformas tienen previsto llegar con el mensaje de "Bolivia dijo No", rechazando la repostulación del Mandatario en las elecciones de 2019.



Miembros de la agrupación Otra Izquierda es Posible también anunciaron que se trasladarán de La Paz en un número de 50, Celeste Ricaldi explicó que su viaje, alojamiento y estadía es financiada por cada persona de la organización.



"Es autofinanciado, nosotros no recibimos financiamiento de nadie. Cada uno está velando por sus pasajes y sus gastos. Ahora mucha gente se está autoconvocando, por lo tanto con sus propios recursos económicos", señaló.