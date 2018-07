Senasag descarta por el momento la presencia de arroz 'plástico'

Lunes, 30 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Foto: Internet

El director del Servicio Nacional de Seguridad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), Javier Suárez, descartó este lunes, luego de un operativo realizado junto a las intendencias municipales y Defensa del consumidor, la presencia de "arroz plástico" en el país.

Suárez indicó que la prueba rápida de sumergir el arroz en agua descarta esa posibilidad, pero para tener un resultado más científico, dijo, se someterán las muestras a laboratorio y hasta el miércoles se tendrán los resultados finales.



"Por el momento nosotros damos a conocer que el arroz que se ha estado verificando en los puntos de expendio, en coordinación con diversos factores que tiene que ver con Defensa del Consumidor, con las intendencias municipales, no se ha detectado la presencia de un arroz plástico en nuestro país", apuntó la autoridad.



El director del Senasag refirió que las denuncias sobre arroz posiblemente adulterado fueron recibidas de Tarija, Potosí, Santa Cruz y Cochabamba, y las muestras fueron derivadas a los laboratorios de la entidad "para ya obtener pruebas científicas y descartar o afirmar en un plazo de 48 horas si es que existe alguna adulteración de este tipo de arroz".



El funcionario indicó que en los 47 puntos de control interno a nivel nacional y en los 21 puestos de control internacional no detectaron la presencia de algún arroz que tenga procedencia de otros continentes. "Estoy hablando que la importación de arroz solo se realiza de Brasil y de Argentina", apuntó.



Suárez recordó que las denuncias sobre "arroz plástico" existen en México y Perú desde 2015 sin que en estos países se haya detectado de manera oficial la presencia de ese alimento, y que la mención es solo en las redes sociales.



Sobre los videos nacionales que muestran la posible presencia de arroz plástico, dijo que "hay que hacer una análisis científico para poder determinar si puede ser alguna maniobra o jugada de parte de los que elaboran el video".



Reiteró que hasta el martes o miércoles se conocerá la versión científica sobre el análisis y la existencia o no de arroz plástico en el país.