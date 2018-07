Jefe de la FELCC afirma que en Bolivia ya no existe impunidad en casos de trata y tráfico

Aguilera remarcó que indudablemente existe un avance en la lucha contra este ilícito porque 'hemos logrado sensibilizar a la población sobre la existencia de este delito'

Lunes, 30 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) de La Paz, coronel Johnny Aguilera. Foto: Los Tiempos

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) de La Paz, coronel Johnny Aguilera, afirmó este lunes que en el país ya no existe impunidad en temas de trata y tráfico de personas y que las investigaciones abarcan a todos los involucrados, así sean autoridades.



“Impunidad ya no existe, es decir nosotros enfrentamos a autoridades, a personas particulares, a personas que han tenido algún tipo de relación con una persona que ha sido víctima de cualquier tipo de explotación, laboral, fines de mendicidad o inclusive pornografía infantil”, afirmó el Jefe Policial.



Aguilera remarcó que indudablemente existe un avance en la lucha contra este ilícito porque “hemos logrado sensibilizar a la población sobre la existencia de este delito”. Las declaraciones de Aguilera se enmarcan en el Día Internacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de personas que se recuerda este 30 de julio.

Destacó que el país cuenta con un plan nacional sobre trata y tráfico de personas, así como con un consejo nacional, un consejo departamental y un consejo municipal "que permite que enfrentemos este delito de manera frontal, además adoptamos políticas y estándares internacionales frente a esta lucha".

Desde el punto de vista policial, dijo, se ha generado el patrullaje cibernético que "desde nuestra perspectiva es un avance, y el empleo de la tecnología en evitar que este tipo de hechos ocurran".



"Tenemos dependencias nuevas dotadas de mobiliario y equipamiento, pero el mayor avance está en que personas que han sido declaradas desaparecidas han sido descubiertas en circunstancias sociales o culturales o estudiantiles que ha permitido tener una cifra negra sobre este tipo de hechos, es decir hay una estadística que no refleja lo que está aconteciendo, esto no significa que la trata y tráfico de personas no exista en nuestro medio", apuntó.



Sobre el informe de EEUU que en junio incluyó a Bolivia y a Birmania en su "lista negra" de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas, Aguilera enfatizó que ese documento puede ser fácilmente rebatido por las actividades que realiza la policía contra ese flagelo.



"A la policía boliviana nunca vinieron, he visto algunas entrevistas realizadas inclusive por medios nacionales y jamás tomaron contacto conmigo porque yo conozco la estadística, las formas de prevenir y de perseguir este delito", enfatizó.