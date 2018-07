Encuesta: Carlos Mesa se sitúa en segundo lugar de preferencia electoral muy cerca de Evo

En la encuesta realizada por la empresa Mercados y Muestras y publicada por Página Siete, Mesa obtuvo el 25% de intención de voto, dos puntos por detrás de Morales, que consiguió el 27%

Lunes, 30 de Julio, 2018

El expresidente Carlos Mesa, a pesar de no haber oficializado su candidatura para las elecciones 2019, se sitúa en segundo lugar de preferencia electoral, apenas dos puntos atrás de Evo Morales. Sin embargo, el también vocero de la causa marítima, en reiteradas ocasiones dijo que no será candidato, pero que también el Gobierno lo estaba "empujando" a serlo.



En la encuesta realizada por la empresa Mercados y Muestras y publicada para Página Siete, Carlos Mesa obtuvo el 25% de intención de voto, dos puntos por detrás de Evo Morales, que consiguió el 27%. Estos resultados representarían una segunda vuelta entre ambos candidatos.



En caso de que Mesa y Morales fueran a una segunda vuelta el 2019, la encuesta refleja que el expresidente y actual vocero de la causa marítima ganaría y sería el próximo en ocupar la silla presidencial con el 48%, mientras que el actual primer mandatario sólo conseguiría el 32%.



Dentro de este contexto, el 21 de febrero de 2016 se realizó un referendo en Bolivia y la mayoría de la población votante se opuso a una nueva postulación de Evo a la presidencia, sin embargo, el MAS decidió no respetar el resultado del referendo del 21F y presentó un recurso judicial ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, que luego habilitó a Morales para las próximas elecciones.



En medio de esta coyuntura, Carlos Mesa, ha denunciado que el Gobierno de Evo Morales busca "demoler" su imagen con una acusación "que no tiene pies ni cabeza" en torno a la recuperación de los yacimientos de ulexita y la expulsión de la chilena Quiborax del país que derivó en un laudo internacional.



Mesa ha sido consultado reiteradas veces sobre si será candidato para las elecciones 2019, sin embargo respondió que "este no es el momento de elegir candidatos" y que la estrategia del presidente Evo Morales es la de electoralizar al país para que el tema del 21F quede en segundo plano. Consideró además que sería seguirle el juego al Gobierno declararse candidato.



Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz; Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional; Luis Revilla, alcalde de la ciudad de La Paz y Waldo Albarracín, rector de la UMSA, son algunos de los otros nombres entre los que tuvieron que elegir los encuestados, sin embargo, la opción "ninguno" consiguió el tercer lugar con 16%. El resto obtuvo menos del 10% de intención de voto.