Desde este mes solo se emite ficha vía web

Migración, no hay espacio hasta noviembre

Debido a nuevo procedimiento disminuyeron las filas. Aunque aún hay desconocimiento del proceso. En Montero habrá atención antes.

Lunes, 30 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: La atención en Montero inicia a las 9:00. Es de lunes a viernes.

Desde hace algunas semanas para ser atendidos en las oficinas de Migración previamente se debe sacar una ficha a través de la página web de la institución, en la que se especifica día y hora para asistir. Si bien la medida logró reducir las filas, aún hay desconocimiento de algunos ciudadanos que intentan ir directamente a separar un espacio. A esto se suma que por varios meses los espacios ya están cubiertos. Según el reporte de la página web, se entregaron todos los cupos para la oficina central hasta noviembre y en la nueva oficina abierta en Montero la asignación es hasta finales de agosto, pese a que recién se aperturó a mediados de este mes.

Procedimiento. Para obtener la ficha se debe ingresar a la página www.migracion.gob.bo en la que se llenan formularios con datos personales. Estos deben ser impresos y llevados el día asignado para la atención. El jueves pasado, Carlos Olivares asistió en la mañana a las oficinas de Montero pues desconocía el procedimiento. "(el personal de Migración) Me acaba de explicar cómo se debe sacar ficha, pero ¿qué pasa si tengo viaje urgente?", reclamó. Al día siguiente, en la oficina de la capital cruceña no habían filas, pero igual estaban al menos cinco personas esperando recabar información. "No sabía del procedimiento. Me parece bien. Pero a ver qué día me toca que me atiendan", indicó Ana Ribera.

El director departamental de Migración, Henry Baldelomar, explicó que entre las dificultades que tienen con el nuevo sistema es que algunas personas hacen más registros de los necesarios o reportan nombres inexistentes, ocupando así espacios en el sistema. Aclaró que para evitar esto se estableció como límite que una persona solo puede registrarse dos veces.

En la oficina de Montero al menos el 50% de los atendidos al día viven en la capital cruceña, informó el responsable de esa oficina, Paolo Calvimontes. En promedio se atiende hasta 18 personas por jornada en esa unidad. "La gente de Santa Cruz no solo puede optar por venir a esta oficina (la de Montero) para evitar filas, sino que ya lo está haciendo", reconoció.

Hay excepciones. Para este nuevo procedimiento hay excepciones en caso de: ser adulto mayor, menor de edad, tener alguna discapacidad o comprobar que se tiene urgencia de viajar.

Baldelomar indicó que en estos casos se pueden entregar la ficha asistiendo directamente a la institución.

"Hay alguna excepción, por ejemplo, si se tiene una premura de viajar y el sistema le genera una fecha de atención posterior al día del viaje. En esos casos se reprograma", aclaró.

Pasaporte con chip desde octubre. Baldelomar confirmó que desde octubre entregarán nuevos pasaportes con chip. La renovación para la población será paulatina, es decir la persona lo deberá tramitar el nuevo documento una vez pase la fecha de vigencia del actual.