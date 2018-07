Plan de empleo en Bolivia

Beneficia a 58 mil jóvenes

El rango de edad para ser beneficiado con este proyecto es de 18 a 35 años.

Lunes, 30 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Son 58 mil jóvenes. El límite de edad es de 18 a 35 años.

El Plan de empleo para jóvenes en Bolivia generó unas 58 mil 296 actividades laborales, tanto directas como indirectas, tras un año de funcionamiento, destacó hoy el director del Instituto Nacional de Estadística, Santiago Farjat. En declaraciones a la televisión nacional, Farjat comentó que este proyecto, dirigido a un rango de edad de entre 18 y 35 años, superó el objetivo inicial de propiciar 40 mil empleos, en gran medida debido a la estabilidad económica y a la inversión pública del país.

Datos. Al respecto, precisó que la inversión pública es el motor de la economía boliviana y en la actualidad se encuentra por encima del 31 por ciento, mayor que el 18 por ciento registrado el año precedente, lo cual permitió seguir con el dinamismo de la demanda interna en este rubro.

Señaló que la nación se mantuvo por tercer año consecutivo con los niveles más bajos de la tasa de desocupados en la región suramericana, con 4,5 por ciento en el 2015, 4,43 en 2016 y 4,48 en 2017, indicadores que demuestran el buen manejo del Gobierno en cuanto al trabajo y la inversión pública, pues hacia el 2005 era de 8,5.

Argumentó también que este tipo de programas y la baja tasa de desempleo reflejan los esfuerzos del Estado para fomentar la incorporación laboral de las personas, que ubican al país por encima de naciones como Ecuador, con el 5,8 por ciento de desempleo en el área, y de otros que rondan por el seis por ciento.

La mayoría de la población sin trabajo no cuenta con educación. Farjat explicó que el 50 por ciento de la población sin trabajo no cuenta con educación primaria o secundaria, por lo cual el plan se enfoca en ofrecer fuentes laborales a jóvenes, dentro del rango de edad mencionados, ya sean mano de obra calificada o no.