La gigante Microsoft

'Socio del año' Distinguen a Software One

La organización se destaca por su permanente innovación en tecnología.

Lunes, 30 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: La compañía lleva soluciones de vanguardia a las organizaciones.

Con solo cinco años en el mercado boliviano, la empresa Software One ha sido elegida por Microsoft como Partner of the Year, por su permanente innovación al generar e implementar soluciones y servicios sobre tecnología Microsoft, ayudando a sus clientes a lograr una transformación digital.

Empresa de servicios. "Somos una organización principalmente de servicios alrededor de tecnología y también damos licenciamiento de software. Ayudamos a nuestros clientes a que lleven adelante de manera exitosa sus agendas de transformación digital", indicó Milton Díaz, ejecutivo de la empresa.

Cartera de clientes. Software One trabaja con más de 100 empresas corporativas y con aproximadamente 500 empresas pequeñas y medianas, implementando soluciones sobre la tecnología Microsoft. Tiene presencia en las ciudades de La Paz y Santa Cruz, y piensa seguir creciendo en el mercado boliviano. “Definitivamente es un reto, nosotros cuando entramos hace cinco años no teníamos prácticamente ninguna posición en el mercado, nos ha costado mucho esfuerzo tomar el lugar que tenemos hoy en día y aún no hemos llegado a la meta que nos hemos trazado para este país.”, indicó Díaz.

"Después de la transformación digital que estamos viviendo, el mundo va a cambiar aún más. Los programas (Software) están irrumpiendo en la mayoría de las empresas de las diferentes industrias del planeta de una manera tremenda. Compañía que no invierta en tecnología va a dejar de existir", finalizó.