En los festejos patrios por el 6 de agosto

Embanderan Potosí con la Tricolor y 21F

Medidas. Activistas quieren participar del desfile cívico y llegar al Palco oficial para manifestarse. El MAS asegura que no habrá restricciones.

Sábado, 28 de Julio, 2018

Las Plataformas y Colectivos ciudadanos que defienden el 21F, determinan embanderar Potosí con la Tricolor y con el 21F para agosto.

La medida fue asumida en un encuentro de activistas en Potosí, con el fin de definir estrategias para las protestas en los festejos patrios.

Los denominados grupos del 21F, exigen a las autoridades nacionales respetar los resultados del referéndum del 21 de febrero 2016 donde el no a la reelección de Evo Morales ganó en las urnas. A la misma vez rechazan el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que da vía libre a la postulación de Morales.

Posición. Milton Navarro, representante de las Plataformas Ciudadanos unidos por Potosí, que aglutina a varios colectivos en defensa del 21F en esta región, confirmó que tras la reunión se acordó tomar la iniciativa de embanderar la capital potosina con la Tricolor y el 21F, para recibir a los bolivianos que llegarán para festejar el grito libertario boliviano. "Vamos a impulsar el embanderamiento porque sabemos que la población está apoyando la misma causa", dijo Navarro.

Al mismo tiempo, indicó que definieron llevar adelante sus protestas de manera pacífica, sin caer en las provocaciones de otros grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) que en los últimos días han advertido que no permitirán las manifestaciones del 21F.

A su turno, Beto Astorga, activista de Otra Izquierda es Posible (OIT) de La Paz, quien también participó del ampliado de las plataformas de Potosí, indicó que otra de las medidas que se asumió es la participación plena de todos los actos cívicos programados, en especial del desfile cívico, actividad central donde estarán presentes los mandatarios del país y otras autoridades de alto rango.

Presentes. A propósito de los festejos cívicos en Potosí, no solo las plataformas potosinas han confirmado su presencia, sino también grupos de otros departamentos arribarán a este departamento para protestar por el 21F.

Gabriel Justiniano, activista cruceño, informó que hasta el momento plataformas de cinco departamentos han confirmado su presencia en Potosí: Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Tarija y Chuquisaca.

Astorga, asegura que desde La Paz, se estima que alrededor de 500 personas se trasladen a Potosí.

Medidas. Aunque desde el MAS dirigentes de organizaciones sociales afines al partido oficialista, han ratificado que evitarán las manifestaciones de las plataformas del 21F, para no empañar los festejos cívicos, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, descarta que existan restricciones a las protestas. "Si van las Plataformas bienvenidas no va existir ningún tipo de restricciones, incluso les hemos pedido a la policía que su protocolo para los actos centrales sea el normal. Si alguien quiere protestar está bien, no se le va prohibir, está en su derecho de manifestarse", dijo el Ministro.

Señaló que el 6 de agosto el festejo donde estarán presentes las autoridades nacionales será en la Casa de la Moneda, cercana a la plaza central 10 de Noviembre en la capital potosina.

