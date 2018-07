En 9 centros de adulto mayor tampoco se restituyó servicio

Guarderías, en 16 no hay atención tras cuatro días

Situación. Padres siguen en protesta junto a sus hijos e ingresos de centros. Alcaldía descarta recontratar personal.

Sábado, 28 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Mitaí. Los padres bloquean y están en vigilia en el ingreso del centro.

Dayana Pozo es madre soltera de dos pequeños, de 2 y otro de 3 años. Ella desde el martes no puede trabajar pues no hay dónde deje a sus dos pequeños. La guardería donde asistían, Mitaí (Los Lotes) no logra ser reabierta luego del despido masivo de funcionarios municipales. “Yo vendo soda, refrescos… en las rotondas y no he podido ir. Si inscribimos a los niños a las guarderías es porque necesitamos, no tenemos dónde dejarlos. No nos pueden perjudicar así”, reclamó junto otras madres de familia que estaban en el ingreso de este centro. Ellas con sus hijos bloqueaban las calles por cuarto día consecutivo. Esta situación se repite en otras 16 guarderías que siguen cerradas, los padres rechazan la incorporación de otras tías (educadoras). Igual persisten las protestas en los centros del adulto mayor, donde las personas de la tercera edad están en vigilia. La alcaldía descartó la reincorporación de este personal y continúa el proceso de asignación de otros que fueron reubicados.

Bloqueo y vigilia por los niños y adultos mayores. En la guardería Mitaí, cada madre llevó un candado y lo colocó para presionar que en consenso la alcaldía solucione el conflicto. “Dejamos entrar y salir a las tías antiguas pero si vienen (los de la alcaldía) y quieren meter a nuevo personal, no podrán sin consultarnos. Cada madre tiene una llave”, comentó Fabiola C. que es una de las que lidera la protesta. Otra de las madres, Cecilia F. indicó que tampoco pudo asistir a su trabajo en una fábrica de textiles y por eso la retiraron. Agregó que no están a favor de las tías sino de sus mismos hijos pues ellos ya están acostumbrados a esas funcionarias. “Para que un niño se adapte a alguien cuesta mucho. Nosotros no somos políticas. No nos interesan cargos, queremos que nuestros niños estén bien y de estas tías nunca tuvimos quejas. Ellas conocen la forma de ser de cada niño”, enfatizó.

En la guardería, Los Ángeles, (Plan Tres Mil), ayer la alcaldía intentó posesionar a nuevo personal, aunque los padres lo impidieron. "Estamos viendo por nuestros niños. No queremos nuevo personal", insistió una madre, Moira Peña. La mismo pasa en la guardería Héroes del Chaco, donde tampoco la atención se restituyó. "Vamos a venir a dormir aquí a fuera,(de la guardería) pero no queremos nuevo personal", aseguró una madre, Carolina Osinaga.

La directora de Asuntos de Género y Generacionales, Rossy Valencia, detalló que hasta el medio día solo en 15 guarderías, de las 31, se logró restablecer la atención. Sobre el perfil del nuevo personal, indicó que son bachilleres, madres y deben tener "vocación de servicio". "Lo que nosotros hacemos (dirección de género) es capacitar al nuevo personal reubicado", dijo.

Las protestas igual siguen en los centros del adulto mayor, donde un grupo está en vigilia y ayer protestó. El dirigente de este sector, Guillermo Noza, señaló que cerca de una semana no recibieron sus clases de zumba, yoga o de manualidades, por el despido de su personal. Al respecto, Valencia indicó que los retirados son 65 personas que trabajaban en 9 centros y que el personal reubicado está siendo posesionado desde ayer.

La secretaria municipal de Recursos Humanos, Teresa Ardaya detalló que los despidos son: 200 de contrato y 300 de ítems. Aseguró que no se está contratando "a nadie más, lo que se está haciendo es reubicar personal".

El despido de personal hizo que igual la atención en El Curichi La Madre se vea afectada. En el ingreso hay un letrero de protesta de los guardaparques retirados.

Reestructuración llega a las 15 subalcaldías. El secretario municipal de Coordinación Institucional, Jorge Landívar, indicó que se está haciendo una reestructuración en cada subalcaldía y esto implica una reducción de personal de 250 a 133. Para la selección, detalló que se toma en cuenta: que cuente con título (si así lo exige el cargo), con libreta de servicio militar (varones) y que sea del mismo distrito.

50 Niños

es la capacidad mínima de una guardería. Otras tienen 120.